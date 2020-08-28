Сергій Притула відзначає дерев’яне весілля: згадуємо історію кохання ведучого

Ведучий проектів «Хто зверху?» і «Діти проти зірок» на Новому каналі вже п’ять років щасливий у шлюбі з Катериною Притулою

Рівно п’ять років тому – 28 серпня 2015 року – ведучий Сергій Притула зіграв весілля із продюсером Нового каналу Катериною Сопельник (у дівоцтві). Поки подружжя відзначає дерев’яне весілля, ми пропонуємо згадати історію їхнього кохання.

Сергій і Катерина познайомилися на зйомках, і спершу їхні стосунки були суто робочими. Лише коли перший шлюб ведучого остаточно розпався, у пари закрутився роман.

— Катя працювала спочатку адміністратором, потім лінійним продюсером. У певний, не дуже хороший, етап мого життя, коли перший шлюб тріщав по швах, і мені було цілковито зрозуміло, що все йде до логічного завершення, ми з Катею зблизилися, — розповідає ведучий Нового каналу. — З Юлею (перша дружина Притули, — прим. ред.) намагалися зберегти шлюб, але було надто пізно. Помилкою стало те, що ми не змогли знайти в собі сили та бажання не допустити ситуації, коли настала точка неповернення.

До речі, з першою дружиною в Сергія чудові стосунки. А їхній спільний син Дмитро чудово ладнає з Катериною – вони проводять разом багато часу і подорожують.

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У серпні 2015 року Сергій Притула одружився з Катериною. Весілля пройшло у Львові, церемонія була таємницею – про неї знали лише рідні та близькі друзі пари. Ведучими церемонії також були близькі друзі і колеги – Олександр Педан, Антон Лірник та хлопці з «Вар’яти-шоу».

А вже 27 липня 2017 року подружжя стало батьками прекрасної Соломії, яка щодня радує маму й тата своїми успіхами.

Новий канал щиро вітає Сергія і Катерину Притул із п’ятою річницею весілля та бажає їм щасливо прожити разом ще багато-багато років!