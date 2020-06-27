Рецепт рибної юшки від шеф-кухаря Іллі Сьоміна

Учасник гастропроекту «Хлебное зрелище», який Новий канал випускає на YouTube, поділився простим рецептом, з яким впорається кожен

У суботу, 27 червня, в всьому світі відзначають День риболовства. І поки одні будуть відзначати це свято походом на риболовлю, ми пропонуємо приготувати смачну рибну юшку по рецепту шеф-кухаря Іллі Сьоміна – учасника гастропроекту «Хлебное зрелище», який Новий канал випускає в YouTube.

Інгредієнти:

морква – 2 шт.;

цибуля – 1 шт.;

лавровий лист – 2 шт.;

перець горошком – за смаком;

картопля – 2 шт.;

печериці – 100 г;

філе сьомги – 500 г;

оливкова олія – 2 ст.л.;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Наріжте моркву кубиком і висипте в каструлю з водою, після чого доведіть до кипіння. Додайте цілу чищену цибулину, лавровий лист, перець горошком і картоплю, нарізану кубиком. Варіть на повільному вогні, посоліть. Коли картопля буде майже готова, додайте шампіньйони і сьомгу, нарізану крупним кубиком. Додайте оливкову олію і зніміть з вогню. Ваша рибна юшка готова! Можете посипати її зеленню й подати окремо скибочку лимона.

А вже цієї неділі ви побачите, чим шеф-кухарі «Хлебного зрелвища» нагодували модель, співачку і актрису Дашу Астаф’єву, і чиї страви вона відмовилася навіть скуштувати. Місце зустрічі змінити не можна: YouTube Нового каналу, 28 червня, 12.00.

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Про проект:

«Хлебное зрелище» – гастропроект, який Новий канал випускає в YouTube. У ньому шеф-кухарі Антон Васильєв та Ілля Сьомін змагаються в мистецтві кулінарної імпровізації – вони отримують однакові набори продуктів і повинні приготувати з них різні страви. Задача періодично ускладнюється завданнями, які шефи виконують по ходу готування. Шеф-кухар, чиї страви більше разів оберуть запрошені гості, отримає головний приз – гастротур по Нью-Йорку. У свіжому випуску ви можете побачити, як страви учасників «Хлебного зрелища» оцінив музикант Іван Дорн: