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З Днем батька! Притула, Педан, Шабанов та Кензов тануть біля своїх діточок (Сімейні фото)

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Сьогодні, 21 червня, в Україні святкують День батька. Дивіться добірку сімейних фото ведучих Нового каналу. Обережно, це дуже мило.

Ми знаємо їх як Сергія Притулу, Олександра Педана, Андрія Шабанова та Олега Кензова. А ввечері до них звертаються: «Тато». Вдень вони ведучі Нового каналу, а 24/7 – дбають, вчать, люблять і думають про своїх дітей.

Батьки і діти: Притула, Педан і Кензов розповіли про «роботу» татами

Спеціально до Дня батька ми вирішили показати вам, які вони круті – наші ведучі. Дивіться, хто в’є з них мотузки 🙂

Сергій Притула з Дмитриком і Соломійкою

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Олександр Педан з Лєрою і Марком

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Андрій Шабанов з Робертом, Сонею і Машею

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Олег Кензов з Евеліною

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Які вони круті! Сьогодні відмінний день, щоб зателефонувати татові й привітати його зі святом! Не барися)

Фото – @siriy_ua,@pedanos, @shabanov.rock_n_roll, @okenzov_official.

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