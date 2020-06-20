Іван Дорн на ходу придумав репчик про шефів «Хлебного зрелища»: Ексклюзив!

Співак став учасником шостого випуску гастрошоу на YouTube Нового каналу і встиг не тільки спробувати і оцінити страви кухарів Антона Васильєва та Іллі Сьоміна, а й зачитав невеликий текст під час розпаковки

Кожен із зіркових гостей «Хлебного зрелища» намагається якось креативно відреагувати на страви шефів. Наприклад, Володимир Дантес назвав соус одного з кухарів – «чихом єдинорога», а Женя Галич зняв розпакування разом зі своїми дітьми. Але Іван Дорн вміє здивувати вже з «порогу», відкриваючи привезені йому бокси з десертами шефів, від на ходу вигадував репчик за принципом «що бачу, то співаю». Вийшло досить непогано:

Привет, Илья!

Привет, Антон!

Сейчас я буду пробовать ваш подгон.

Спасибо вам за то, что он

Сегодня есть на столе моем.

Я достаю один, второй,

И открываю их спокойно.

Какой красивый здесь сюрприз!

А ну-ка, Таня, можно чай?

Налей в сервиз!

Сейчас открою я второй, и пахнет…

ОЙ-ой-ой-ой-ой!

Мммм… Ням-ням-ням!

А что внутри? Давай посмотрим, погоди!

Вот так вот выглядит подгон.

Где здесь Антон? А где Семен?

Почути оригінал «хіта» від Івана Дорна можна вже цієї неділі о 12:00 на YouTube Нового каналу в свіжому випуску гастрошоу «Хлебное зрелище». Не пропустіть!

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