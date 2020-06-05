Як сортувати сміття і бути еко-френдлі: поради ведучих Нового каналу

До Всесвітнього дня навколишнього середовища ведучий тревел-реаліті «У кого більше?» (Новий канал) Максим Узол поділився порадами дбайливого ставлення до природи

Уже кілька років Макс із його дружиною і за сумісництвом колегою Олею Манько сортують сміття. Вони ділять його на папір, пластик та органіку. За словами ведучого, після цього відходів стало наполовину менше.

– Якщо раніше ми щодня виносили повний пакет, то зараз – через день, і то сміття не доверху. Благо, в нас під будинком – пункт прийому вторсировини. За місяць здаємо гривень на 10-12. А це одна поїздка маршруткою або метро, та й сміття менше на звалище поїде.

Ось кілька порад від Макса і Олі, як правильно сортувати відходи і зменшити вживання пластика:

Вдома виділіть кілька пакетів (або контейнерів) для різних типів сміття.

– У нас є три пакети: для органіки – там усі залишки їжі, для паперу – паперовий пакет, куди йдуть всі коробки, газети, етикетки, упаковки. І пакет для пластику: він у нас зазвичай найбільший, тому що п’ємо багато води (усміхається).

Знайдіть найближчий у вашому районі пункт прийому пластику і скла, куди можна здавати поліетиленові пакети та упаковки.

– Якось ми прийшли з Олею на пункт, обвішані пакетами. З одних стирчать пляшки з-під води, з інших – коробки від посилок, – згадує Макс. – А там же своєрідний бомонд збирається – люди без певного місця проживання, наприклад, або з пристрастю до алкоголю. І приймальник у тому ж стилі. Вони дивляться на нас із подивом, мовляв, чого це нормально одягнені, чисті й начебто з грошима, а пластик збирають.

Купіть еко-сумку з бавовни або іншого матеріалу і використовуйте її замість пакетів у магазині.

– У супермаркет ми ходимо з тканинними сумками і рюкзаком, ну, або старими пакетами, – каже Узол.

Не соромтеся зробити зауваження людям, які смітять.

– Я дуже серджуся, коли бачу, як хтось викидає порожню пачку з-під сигарет або недопалок просто на тротуар, – пояснює ведучий. – Іноді підходжу й віддаю це людині зі словами: «Ой, ви загубили».

Будьте креативними.

– Я навіть розробив цілий проект із прибирання Гребінки – міста, в якому народився, – зізнається Макс. – Із залученням безлічі народу, розвагами, навіть міні-концертом, щоб показати – прибирання може бути цікавим, прибирання – це круто. У піднятті чужого пакету з-під чіпсів немає нічого поганого, а жити в чистому місті – значно крутіше!

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