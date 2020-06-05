Ведучий Нового каналу: «Мій пращур написав романс «Очи черные»

На честь свого 33-річчя ведучий «У кого більше?» (Новий канал) Макс Узол розсекретив незвичайні факти про себе, які точно вас здивують

До свого дня народження Максим розповів про себе те, що знають лише його близькі. Наприклад, кілька разів ведучий мало не загинув під час зйомок, а серед його родичів – відомий поет і письменник.

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Факт №1.

– Мій пра-пра-…прадід написав «Очи черные», – каже Макс. – Як у казці: перед смертю моя бабуся розповіла, що, виявляється, Євген Гребінка, український письменник, який «тусив» із Шевченком, і написав найвідоміший романс «Очи черные» – мій пра-пра-прадід… Можу трохи помилитися в кількості «пра» (усміхається).

Факт №2.

– Кілька разів я міг не повернутися з відряджень, – ділиться Узол. – На Суматрі мене мало не заколов розлючений віл, на Маврикії напав крокодил, а в Коста-Ріці я дивом вижив, коли мене затягнуло в океан. І все це було на зйомках.

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Факт №3.

– З дружиною Олею я почав зустрічатися у моїй першій поїздці до Європи, – розповідає ведучий. – Це був Будапешт. Нам не вистачало четвертої людини в компанію, щоб отримати знижку на поїздку, і ми взяли Олю. Але під час тієї подорожі я зрозумів, що це не випадковість.

Вітаємо Макса з днем народження і бажаємо йому багато щасливих моментів, найзахопливіших подорожей і яскравих емоцій!