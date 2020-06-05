Рецепт з дитинства: Як приготувати корисний гоголь-моголь

Цей напій відразу викликає ностальгічні спогади. Саме таким гоголем-моголем багатьох бабусі лікували від ГРВІ, грипу та інших хвороб, тому смак цього варива знайомий з дитинства практично кожному.

Навряд чи таким «коктейлем» дійсно можна вилікувати щось серйозне, але повітряний напій зараз багато хто готує вдома, часом замінюючи їм молочний коктейль. У гастрошоу «Хлебное зрелище» на Новому каналі одному з шефів Антону Васильєву випало завдання – приготувати гоголь-моголь з інгредієнтів, які є на столі. А так як набір продуктів у шефа за правилами шоу був досить обмежений, то Антон приготував гоголь-моголь за класичним рецептом.

Класичний гоголь-моголь

яйце – 1 шт.

цукор – 1 ст. ложка

Приготування:

Акуратно відділяємо білок від жовтка Виливаємо жовток в чисту суху (це дуже важливо!) посудину і збиваємо міксером Додаємо цукор і знову ретельно збиваємо, поки суміш не стане практично білою

Готово!

Лайфхак: Перед приготуванням яйця краще охолодити, тоді напій вийде більш повітряним.

Приготувати гоголь-моголь можна в різних варіаціях. Наприклад, не з жовтків, а, навпаки, з білків.

Гоголь-моголь з білків

яйце – 2 шт.

цукор – 2 ч. ложка

Приготування:

Відокремлюємо білки від жовтків Білки збиваємо вінчиком або міксером, поступово додаючи цукор. Збиваємо, поки не вийде пишна суміш, що не залишається на віночку.

Такий гоголь-моголь скоріше схожий на десерт, ніж на коктейль, тож сервірувати його краще в креманці з ложечкою.

І ще один рецепт, який точно буде всім до смаку.

Кавовий гоголь-моголь

заварений кави – 5 ст. л.

цукор – 2 ст. л.

яйце – 1 шт.

молоко – 5 ст. л.

Приготування:

1) Відокремте білок від жовтка.

2) Жовток гарненько розітріть з цукром

3) Білок окремо збийте в пишну піну

4) Змішайте обидві яєчні суміші, але не збивайте

5) Додайте до отриманої суміші молоко і кава і знову перемішайте соломинкою.

Готово! За смаком напій нагадує солодкий латте, але при цьому він дуже поживний і корисний.

До речі, ви знали, що саме гоголь-моголь рятує співаків при втраті голосу, так що якимось чудодійними властивостями цей напій точно володіє.

Ще більше рецептів дивіться в гастрошоу «Хлебное зрелище» на YouTube (Новий канал) щонеділі о 12:00.

Фото: IStock

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