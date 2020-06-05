Рецепт з дитинства: Як приготувати корисний гоголь-моголь
Цей напій відразу викликає ностальгічні спогади. Саме таким гоголем-моголем багатьох бабусі лікували від ГРВІ, грипу та інших хвороб, тому смак цього варива знайомий з дитинства практично кожному.
Навряд чи таким «коктейлем» дійсно можна вилікувати щось серйозне, але повітряний напій зараз багато хто готує вдома, часом замінюючи їм молочний коктейль. У гастрошоу «Хлебное зрелище» на Новому каналі одному з шефів Антону Васильєву випало завдання – приготувати гоголь-моголь з інгредієнтів, які є на столі. А так як набір продуктів у шефа за правилами шоу був досить обмежений, то Антон приготував гоголь-моголь за класичним рецептом.
Класичний гоголь-моголь
- яйце – 1 шт.
- цукор – 1 ст. ложка
Приготування:
- Акуратно відділяємо білок від жовтка
- Виливаємо жовток в чисту суху (це дуже важливо!) посудину і збиваємо міксером
- Додаємо цукор і знову ретельно збиваємо, поки суміш не стане практично білою
Готово!
Лайфхак: Перед приготуванням яйця краще охолодити, тоді напій вийде більш повітряним.
Приготувати гоголь-моголь можна в різних варіаціях. Наприклад, не з жовтків, а, навпаки, з білків.
Гоголь-моголь з білків
- яйце – 2 шт.
- цукор – 2 ч. ложка
Приготування:
- Відокремлюємо білки від жовтків
- Білки збиваємо вінчиком або міксером, поступово додаючи цукор. Збиваємо, поки не вийде пишна суміш, що не залишається на віночку.
Такий гоголь-моголь скоріше схожий на десерт, ніж на коктейль, тож сервірувати його краще в креманці з ложечкою.
І ще один рецепт, який точно буде всім до смаку.
Кавовий гоголь-моголь
- заварений кави – 5 ст. л.
- цукор – 2 ст. л.
- яйце – 1 шт.
- молоко – 5 ст. л.
Приготування:
- 1) Відокремте білок від жовтка.
2) Жовток гарненько розітріть з цукром
3) Білок окремо збийте в пишну піну
4) Змішайте обидві яєчні суміші, але не збивайте
5) Додайте до отриманої суміші молоко і кава і знову перемішайте соломинкою.
Готово! За смаком напій нагадує солодкий латте, але при цьому він дуже поживний і корисний.
До речі, ви знали, що саме гоголь-моголь рятує співаків при втраті голосу, так що якимось чудодійними властивостями цей напій точно володіє.
Ще більше рецептів дивіться в гастрошоу «Хлебное зрелище» на YouTube (Новий канал) щонеділі о 12:00.
Фото: IStock
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