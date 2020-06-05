Мачанка: як приготувати український народний діп
Шеф-кухар Антон Васильєв розповів про традиційну страву української кухні
У гонитві за делікатесами ми часто забуваємо, наскільки українська кухня смачна й самобутня. І даремно! Вареники та борщі заслуговують не меншої уваги, ніж піца і бургери, а мачанка може замінити якийсь модний соус – наприклад, тартар чи песто.
– Мачанка – це народний діп (соус для обмочування в нього їжі, – прим. ред.), дуже популярний на західній Україні, – каже шеф-кухар Антон Васильєв, учасник гастропроекту «Хлебное зрелище», який Новий канал випускає в YouTube.
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Історична довідка: назва цієї страви походить від слова «вмочати», тому що в мачанку мочали млинці. Винайшли цей соус селяни, які витрачали багато часу і сил на роботу в полі – їм потрібна була страва, яка буде ситною, смачною і швидкою в приготуванні.
Український традиційний соус може готуватися як з м’яса, грибів, так і з молочних продуктів. Традиційно мачанка подається до млинців, але цілком підійде і як доповнення до гарніру.
Молочна мачанка: рецепт
Інгредієнти:
- вершкове масло – 50 г;
- молоко – 30 мл;
- сметана – 150 г;
- сир – 250 г;
- чорний перець – за смаком;
- сіль – за смаком;
- кріп – 40 г
Спосіб приготування:
- Протріть сир через дрібне металеве сито.
- З’єднайте його зі сметаною і ретельно розітріть. Якщо хочете отримати більш рідку мачанку, додайте трохи молока.
- Розтопіть вершкове масло і вмішайте його в масу разом із сіллю та перцем.
- Дрібно нарубайте кріп і вмішайте його в сирну масу.
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М’ясна мачанка: рецепт
Інгредієнти:
- свинина – 1 кг;
- свинячий жир – 100 г;
- борошно – 30 г;
- ріпчаста цибуля – 100 г;
- соняшникова олія – 50 г;
- сметана – 200 г;
- сіль – за смаком;
- чорний перець – за смаком.
Спосіб приготування:
- Наріжте свинину невеликими шматочками і підсмажте на свинячому жирі.
- Пасеруйте борошно до золотистого кольору і перемішайте його з підсмаженою цибулею.
- Додайте перець, сіль, заправте сметаною і доведіть суміш до кипіння.
- Залийте отриманим соусом свинину і доведіть її до готовності.
- Подавайте з локшиною, картоплею або гречкою.
У свіжому випуску «Хлебного зрелища» Антон спробував приготувати мачанку з продуктів, які нібито залишилися у нього на другий день після весілля. Чи вдалося шеф-кухарю вразити подобою мачанки ведучу і діджея Дашу Коломієць, ви зможете дізнатися вже цієї неділі, 7 травня. О 21:00 Новий канал випустить у YouTube свіжий випуск «Хлебного зрелища».
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