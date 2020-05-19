Днями ведучий Нового каналу поїхав зі столиці, щоб трохи побути на природі. І дуже перейнявся сільською атмосферою, згадуючи про своє дитинство в селі

Новий канал дізнався в Сергія, що за місце він вибрав для сімейної прогулянки.

– Це було поряд із селом Витачів, кілометрів 60 від Києва, – ділиться Притула. – Ми прокатались у той бік із заїздом у Трипілля. Чудові краєвиди, і цікаво в контексті історичних подій.

У своєму Instagram ведучий навіть розмістив невелике відео, в якому він із донькою Соломією гладить корову, що мирно пасеться на лузі.

– Моє дитинство пройшло в смт. Вишнівець, – згадує ведучий Нового каналу. – Я пас корів (у нас були Зірка, Малина і Чорно-Ряба), відкидав гній та вичерпував гноївку за коровами та свинями, годував курчат, складав сіно в копиці, відсікав гичку від буряків, волочив мішками тирсу з «пилорами», щоб стелити худобі.

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За словами Притули, через те, що в дитинстві він звик до худобі, зараз йому трохи «дивно бачити такий щенячий захват» своєї дитини від звичайної корови.

– Але, з іншого боку, чого чекати від урбанізованої дитини, – усміхається Сергій. – Пізнаємо життя у всіх його вимірах! Гарний був день!