Новий канал багатий на класних ведучих: розумні, талановиті та начитані! Сергій Притула – великий любитель літератури різних жанрів. І нерідко ділиться добірками цікавих книжок

Пропонуємо вашій увазі ТОП-3 книги з добірки Сергія на будь-який смак.

«Справа Василя Стуса: збірник документів з архіву колишнього КДБ УРСР», Вахтанг Кіпіані

Книжка про життя в ув’язненні українського поета, дисидента Василя Стуса. За власні переконання щодо необхідності збереження і розвитку української культури зазнав репресій з боку радянської влади. Його творчість була заборонена і частково знищена, а сам поет – засуджений на тривалий строк перебування в місцях позбавлення волі, де й загинув.

«Хлебное зрелище»: Нове гастрошоу стартує на YouTube Нового каналу

– Насамперед це документи з архіву колишнього КДБ УРСР: протоколи допитів, заяви «стукачів», постанови судів, – описує книгу ведучий. – Окрім цього, багато спогадів сучасників Стуса, інших українських дисидентів, тих, хто разом із ним відбував несправедливі заслання у мордовських таборах, включно зі свідченнями тих, хто востаннє бачив Стуса перед його загибеллю.

«Капітан пішов обідати, верховодить матросня», Чарльз Буковски

Книга була написана знаменитим американським літератором, прозаїком Чарльзом Буковски в останні роки життя.

– Книга просякнута цинізмом, але в цьому є своя філософія і, якщо правильно налаштувати внутрішні мембрани, то усмішка буде гуляти на ваших вустах до останньої сторінки, – говорить Сергій Притула.

«Аеропорт», Артур Гейлі

Роман-бестселер, написаний у 1968 році. В деталях описує роботу аеропорту великого міста і особисті проблеми людей, які там працюють.

Лесі Нікітюк зробили пропозицію!

– Автор не лише глибинно занурює нас у тонкощі життя такого складного організму як аеропорт, – пояснює Притула. – Не лише видає читачеві локальні «секретики» роботи авіакомпаній, субординацію пілотів, вплив профспілок тощо. У Гейлі неймовірний дар змальовувати персонажів так, що ти максимально чітко уявляєш їхню зовнішність, невербальну лексику, психологічні портрети, характери, звички. Ти наче відчуваєш запах цих людей і бачиш краплинки поту на їхніх скронях!