Покажи себе у крутому молодіжному проєкті

Вже зовсім скоро Новий канал розпочне зйомки свого нового комедійного веб-серіалу під назвою «Фейк». А тому ми шукаємо акторів для масових сцен! Так-так, тобі не здалося! Ми оголошуємо масштабний кастинг на участь у веб-серіалі «Фейк», який буде виходити на YouTube Нового каналу!

Кого ми шукаємо? Нам потрібні хлопці та дівчата різних типажів віком від 18 до 23 років. Вони повинні проживати у Києві, адже зйомки проходитимуть саме в столиці! Попередній акторський досвід необов’язковий, але ти повинен мати нестримне бажання стати актором масових сцен у нашому веб-серіалі.

Цікаво спробувати себе у ролі актора масових сцен? Тоді заповнюй анкету, де розкажи про себе детальніше. Обов’язково ознайомся з правилами анкетування.

Важливо! Під час зйомок веб-серіалу «Фейк» буде дотримано усіх норм карантину. Ми піклуємося про твоє здоров’я та безпеку.

Чекаємо на твою заявку!

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