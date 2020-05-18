Саме ти визначаєш, яка пісня прозвучить у нашому крутому молодіжному проєкті

До початку зйомок першого веб-серіалу Нового каналу залишається зовсім трошки, а ми ще не визначитися з піснями, які увійдуть до його саундтреку! До 21 травня 2020 року на нашому сайті та у наших соціальних мережах проходить конкурс «Garage М’юзік». У ньому відвідувачі нашого сайту та підписники @novy_se.reals голосують за свої улюблені композиції у сторіз протягом тижня.

І ось стартує фінальний тиждень голосування «Garage М’юзік». З восьми претендентів, які перемогли у голосуваннях за чотири тижні, ти повинен обрати свого фаворита! Адже вже 21 травня ми зупинимо голосування та визначимо переможця. Ти нарешті дізнаєшся, який трек прозвучить у першому веб-серіалу Нового каналу!

Підтримай лайком улюблену пісню у фіналі конкурсу «Garage М’юзік»! Здійсни чиюсь мрію!

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