Який трек прозвучить у першому веб-серіалі Нового каналу? Голосування відкрито!

Обирай пісню, яку хочеш почути у крутому молодіжному проєкті

Нещодавно Новий канал оголосив, що збирається зняти свій перший веб-серіал! І саме для нього ми шукаємо композиції, які зможуть стати частиною саундтреку проєкту. До 21 травня 2020 року на нашому сайті та у наших соціальних мережах проходить конкурс «Garage М’юзік». Якщо ти теж хочеш, аби твій трек прозвучав у веб-серіалі Нового каналу, скоріше заповнюй заявку та надсилай свою пісню! Щотижня в сторіс @novy_se.reals підписники обирають двох переможців тижня, а в кінці травня на сайті Нового каналу (novy.tv) з восьми фіналістів оберуть одного переможця. Саме його трек і прозвучить у першому веб-серіалі Нового каналу.

І голосування за кращий трек цього тижня вже розпочато! Прослухай четвірку перших треків просто зараз! Потім заходь на сторінку @novy_se.reals в Instagram та голосуй за свого улюбленця в сторіз, поставивши лайк або дизлайк кожному з учасників.

Переможців першого тижня конкурсу «Garage М’юзік» ми дізнаємося вже цієї неділі, 26 квітня. А вже 21 травня стане зрозуміло, чи почуємо ми їх у першому веб-серіалу Нового каналу!

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