Щодо зміни режиму роботи у зв’язку з оголошеною пандемією і відповідальними ініціативами, які закликаємо підтримати компанії галузі

У зв’язку з ситуацією щодо поширення вірусу СOVID-19, медіагрупа StarLightMedia прийняла рішення кардинально обмежити кількість учасників студійних програм, які виробляються просто зараз. Компанія розуміє бажання телеглядачів, які очікують прем’єр і найновіших випусків улюблених програм в ефірі ICTV, Нового каналу та СТБ , але, безумовно, дотримується постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України та Київської міської державної адміністрації та вживає всіх необхідних заходів, щоб убезпечити людей. Ми віримо, що всі відповідальні люди прийдуть до неухильного виконання рішення української влади про карантин.

StarLightMedia змінює технологічний цикл виробництва студійних програм за участю глядачів, відмовляючись від їхнього залучення до всіх програм, де це можливо, або ж кардинально скорочуючи їхню кількість відповідно до постанов і розпоряджень уповноважених органів.

Окрім зміни правил виробничого процесу, впровадження цілого ряду профілактичних заходів в офісах компанії, медіагрупа також запускає серію інформаційних роликів, спрямованих на роз’яснення заходів профілактики СOVID-19. Ми оприлюднимо ці ролики для вільного розповсюдження зацікавленими медіа, користувачами соціальних мереж та усіма, хто прагне того, щоб ми протиставили пандемії відповідальність, організованість і рішучість.