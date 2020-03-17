Усвідомлюючи свою роль і відповідальність перед суспільством, StarLightMedia запускає серію соціальних роликів, де ведучі телеканалів легкими і зрозумілими словами допомагають українцям розібратись у морі інформації, дають перевірені поради та наголошують, що карантин – це не страшно, варто лише дотримуватися рекомендацій і тоді все буде добре.

Ведуча Фактів ICTV Оксана Гутцайт розповіла про те, як з користю і безпечно провести час на карантині. Також вона радить приділити час вгамуванню стресу. У свою чергу, ведуча Оксана Соколова розвінчала три основні міфи про коронавірус, які вже встигли підхопити у мережі. Важливу тему розкрила і Олена Фроляк.

Профілактика коронавірусу: заходи, щоб не заразитися

Зірки Нового каналу Олександр Педан, Сергій Притула і Леся Нікітюк поділились з глядачами порадами щодо гігієни: миття рук, уникнення звички чіпати обличчя та переліком симптомів вірусу COVID-19. Вони зазначають, що найдовше він живе на дверних ручках, стійках і перилах.

Video: #ЗалишайсяВдома: ведучі Нового каналу, ICTV и СТБ знялись у роликах про коронавірус StarLightMedia запускає серію соціальних роликів. Ведучі Нового каналу, СТБ і ICTV діляться перевіреною інформацією, як уберегтися від коронавирусу

До освітніх роликів також долучились ведучі СТБ. Надія Матвєєва нагадала, наскільки сьогодні важливе чуйне ставлення один до одного та піклування про близьких похилого віку. Ектор Хіменес-Браво розповів про гігієну на кухні, а Григорій Решетняк – про справжнє призначення медичних масок.

Крім того, ведучі Нового каналу запустили флешмоб #ЗалишайсяВдома в Instagram. Вони закликають українців бути вдома, поки ситуація в країні не налагодиться, а також показують, чим самі займаються на карантині.

Які симптоми у коронавірусу? Будь напоготові

Пам’ятайте, варто довіряти лише перевіреній інформації, тож найважливіші достовірні дані про коронавірус Факти ICTV зібрали в одному місці на сайті: http://fakty.com.ua/coronavirus/