Ведучий Нового каналу ділиться комплексом щоденних вправ, які допоможуть тримати себе у формі

З 12 березня жителів України відправили на карантин через загрозу коронавіруса – людей просять залишатися вдома і не виходити на вулицю без крайньої потреби. Пішли на карантин і ведучі Нового каналу – вони запустили флешмоб # ЗалишаюсяВдома, в рамках якого показують, як можна провести цей час із користю.

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А лідер спортивного руху JuniorZ і ведучий реаліті «Екси» Олександр Педан і взагалі запустив челендж #НаСпортіВдома, в якому показує підписникам комплекс вправ для домашніх тренувань.

– Щоб остаточно не зависнути в гаджетах, пропоную займатися спортом удома. Спорт підвищує імунітет і заспокоює нерви, – говорить ведучий Нового каналу. – Хочу вам показати комплекс щоденних вправ. Публікуйте і свої за хештегом #НаСпортіВдома, найприкольніші я буду повторювати й виставляти до себе в Instastories. Мої зіркові друзі, до речі, теж приєднаються до челенджу.

Щодня в сторіз в Instagram-акаунті Нового каналу буде з’являтися новий комплекс вправ від ведучого.

Посмотреть эту публикацию в Instagram pedanos 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Тренування від Олександра Педана на перший день:

віджимаємося вузьким і широким хватом (10 разів). Якщо важко, можна віджиматися на колінах;

піднімаємо руки, зведені в лопатках, і одночасно піднімаємо ноги (10 разів);

качаємо прес за допомогою вправи «Велосипед» – лежачи на спині, торкнися ліктем лівої руки до правого коліна і навпаки (10 разів);

присідаємо;

стоїмо в планці (30 секунд).

Олександр Педан гарантує: усі його вправи безпечні.

– Головне – робіть рівно стільки, скільки вам по кайфу. Наше завдання не накачати м’язи, а тримати себе у формі, – нагадує ведучий.

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Будьте здорові, щасливі та на спорті!