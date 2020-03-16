Новий канал шукає треки для свого веб-серіалу! Бери участь у конкурсі

Твої пісні можуть прозвучати у новій молодіжній комедії

Новий канал готується запустити свій перший веб-серіал! А тому ми шукаємо модну музику, яка увійде до його саундтреку! Виходити серіал буде у YouTube та на сайті Нового каналу. Назву поки не розголошують.

Завжди мріяли, щоб ваші треки прозвучали у крутому проекті? Тоді мерщій заповнюйте анкету на участь у конкурсі «Garage М’юзік» і надсилайте нам свої композиції! Треки, за які проголосують підписники серіального акаунту Нового каналу та відвідувачі сайту, прозвучать у першому веб-серіалу Нового каналу!

Новий канал шукає новий саундтрек до «Перших ластівок»: Умови конкурсу

Що таке «Garage М’юзік»?

Це музичний конкурс, треки переможців якого прозвучать у першому веб-серіалі Нового каналу. Конкурс буде проходити в кілька етапів у соцмережах і на сайті Нового каналу. Щотижня шляхом голосування в сторіз @novy_se.reals глядачі обиратимуть переможця тижня, а в кінці місяця на сайті Нового каналу (novy.tv) серед чотирьох переможців тижня – голосувати за остаточного переможця.

Свої треки можна надсилати з 16 березня до 17 квітня 2020 року. Безпосередньо переможця «Garage М’юзік» визначать 30 квітня!

Яку музику ми шукаємо?

Ми шукаємо пісні зі словами і музику без слів. Музику, яка допоможе розкрити внутрішній світ героїв і занурить в атмосферу молодіжної комедії. Хочеться знайти качові треки, які хотілося б почути на молодіжній вечірці, та ліричні композиції, які передадуть внутрішні переживання героїв.

Всі умови подачі заявок – у правилах конкурсу «Garage М’юзік».

Стань музичною частиною першого веб-серіалу Нового каналу! Надсилай свої треки просто зараз!