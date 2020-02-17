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Новий канал › Новини › У кого закоханий KHAYAT та за що Девіда Аксельрода назвали шахраєм: залаштунки другого півфіналу Нацвідбору на «Євробачення-2020»
У кого закоханий KHAYAT та за що Девіда Аксельрода назвали шахраєм: залаштунки другого півфіналу Нацвідбору на «Євробачення-2020»
Video: У кого закоханий KHAYAT та за що Девіда Аксельрода назвали шахраєм: залаштунки другого півфіналу Нацвідбору на «Євробачення-2020»
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У другому півфіналі Національного відбору на «Євробачення-2020» українці обрали ще трьох фіналістів. За право представляти Україну у Нідерландах також будуть змагатися TVORCHI, KHAYAT та David Axelrod. Новий канал поговорив з новою трійкою претендентів на перемогу та дізнався, про любов до кого співає KHAYAT, як David Axelrod відреагував на звинувачення у шахрайстві та як було TVORCHI виступати у темних окулярах.