Святкові коктейлі від ведучих Нового каналу

До сьогоднішнього Міжнародного дня бармена ведучі Нового каналу поділилися рецептами своїх улюблених коктейлів і розповіли, де куштували найсмачніший.

Щоб стати професійним барменом, потрібно багато часу і зусиль. А ще треба придбати інструменти для приготування коктейлів: шейкер, міксер, форми для льоду, склянку для змішування і барні прикраси – соломинки і паперові пальмочки. Але ми разом із ведучими Нового склали список доступних коктейлів, які можна зробити вдома самостійно. Для цього вам вистачить шейкера. Адже запорука смачного напою – в якісних інгредієнтах.

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Коктейль підбадьорливий від Юлії Панкової

Ведуча програми «Ревізор Х», кулінар Юлія Панкова зізнається, що іноді балує себе вдома коктейлями. Готує тільки глінтвейн або «базилікового красу».

– Люблю мікс смаків кокоса і базиліка, – каже Юля. – А ще – поєднання соку ананаса, лимона і лайма – добре освіжають. Тому зазвичай готую коктейль «базилікова краса» вранці. Рецепт дуже простий.

Інгредієнти:

Лимонний сік – 1 частина

Ананасовий сік – 3 частини

Кокосовий сироп – ½ частини

Сік лайма – 1/3 частини

Базилік – 1-2 листочки

Пасифлора – половинка

Приготування:

Усі інгредієнти розімніть виделкою в шейкері. Закрийте шейкер і потрусіть його. Потім процідіть напій у келих для коктейлю.

– Алкогольні коктейлі п’ю рідко, – розповідає ведуча. – Знаю в Києві кілька барів, у яких працюють бармени – переможці різних профільних конкурсів. Люблю їхні авторські напої, в яких вони поєднують незвичайні смаки.

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Безалкогольна «Піна колада» від Олени-Крістіни Лебідь

Під час відпустки любить смакувати коктейлі й ведуча програми «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь.

– Подобаються напої з оригінальною подачею, а не просто в келиху, – каже ведуча. – Ідеально, якщо коктейль у половинці свіжого ананаса чи кокоса. Найчастіше так готують «Піна колада».

Інгредієнти:

Ананасовий фреш – 90 мл

Кокосове молоко – 30 мл.

Ананас – 1 часточка

Приготування:

Фреш і молоко змішати в шейкері. Напій перелити в ємність і прикрасити шматочком ананаса. І все готово!

– Найголовніше, щоб у кожному коктейлі була соломинка, – каже дівчина. – Адже на губах помада.

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Спортивний коктейль від Олега Кензова

Щоб заповітні кубики не зникли з преса ведучого «Кохання на виживання» Олега Кензова, він не лише тренується, а й випиває.

– Відразу після тренажерного залу п’ю протеїновий коктейль, – розповідає Олег. – Адже для росту м’язів необхідно багато білка. Щодня їсти лише курку, рибу і яйця – недостатньо. Тому я вживаю спортивний напій. Його рецепт простий.

Інгредієнти:

Тепле молоко – 300 мл.

Білковий порошок – 3 ст. ложки (придбати його можна в будь-якому магазині спортивного харчування)

Приготування:

Збити в шейкері молоко і протеїн.