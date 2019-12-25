Олександр Педан пересів на метро: «Жодна зірка не постраждала!»

Хто сказав, що зірки не їздять в метро? Ще й як їздять. Ось і ведучий «Ексів» на Новому каналі Олександр Педан вчора спустився до «підземки»

Майже щороку, напередодні зимових свят, Олександр Педан залишає свій автомобіль на парковці і катається на метро. Все просто – Київ перед Новим роком стоїть в таких пробках, що добиратися з точки «А» в точку «Б» на «підземці» набагато швидше і зручніше. Ось і вчора ввечері ведучий Нового каналу вирішив заощадити час.

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– Чому я в метро? Просто на кону були два новорічних корпоративи – у нашого спортивного руху JuniorZ і креативної студії, – пояснює Педан. – Я, як Дід Мороз, мав потрапити на обидва. А Київ завмер в кілометрових заторах. Так що я просто спустився до метро і заощадив багато часу. Навігатор в машині показував 57 хвилин, а я доїхав всього за 18. І ще – жодна зірка в дорозі не постраждала!

Минулого разу Олександр Педан спускався в метро пару років назад з тієї ж причини – через затори в кінці грудня не встигав на важливу зустріч. До речі, за кордоном Педан часто тестує місцеві «підземки»

– Це ж крутий і дуже швидкий вид транспорту, – каже ведучий Нового каналу. – У Києві я, в основному, на авто, але в подорожах – інша справа.

І поки Олександр Педан катається на метро, ведуча «Топ-моделі по-українські» Алла Костромічова гуляє по Нью-Йорку в костюмі Снігуроньки. Що ж, ведучі Нового каналу вміють дивувати!