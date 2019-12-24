Одні зустрічають його в галасливій компанії, інші – з батьками, а ще хтось – у ліжку з салатом «Олів’є» і келихом ігристого. І не можна визначити, яке з цих святкувань найкраще. Головне – щоб воно подобалося саме вам. От і зірки Нового каналу такої ж думки – вони згадали свої найщасливіші святкування Нового року.

Олена-Крістіна Лебідь, ведуча «Аферистів в сітях»:

– Хоч як би це мімішно звучало, мій найщасливіший Новий рік – це перший Новий рік із коханим Павлом. Не знаю, що більше сяяло: всі новорічні ялинки світу чи цілий всесвіт іскор і феєрверків у мене всередині (усміхається). Рівно о 00:00 у нас був найніжніший, найзворушливіший і найтепліший повільний танець – лише для нас двох (* смайлик у вигляді серця *). Тому що в залі в цю мить гуркотів суперзапальний денс. А я чула тільки його слова, мої відповіді, і відчувала РУКУ В РУЦІ (усміхається).

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Сергій Притула, ведучий шоу «Хто зверху?», «СуперІнтуїція», «Діти проти зірок», пост-шоу «Страсті за Ревізором» і очільник «Вар’яти-шоу»:

– Для мене Новорічна ніч особливого святкового забарвлення не має, на відміну від різдвяних свят. Але посидіти з друзями, підняти келих за рік, що минає, – чому б ні? Якось ми з дружиною вдвох зустрічали Новий рік в улюбленому львівському ресторанчику: пили шампанське, смакували смачненьким, спілкувалися, а опісля гуляли містом. А ще одного разу – у компанії акторки «Кварталу 95» Лєни Кравець. У неї день народження 1 січня. І якраз співпало, що в мене того дня був вихідний. А Лєна закінчила роботу десь о першій годині ночі і запросила нас із дружиною та ще багато друзів. Ми з’їхалися на місце святкування, гуляли до 5 ранку. В нас була галаслива весела компанія. Спілкувалися, грали в інтерактивні ігри. Люблю я таке, було весело.

Юлія Панкова, ведуча «Ревізор Х», гастро-експерт:

– Для мене найкращий Новий рік – у колі сім’ї. Я вже 10 років святкую його з батьками. Це дуже душевно й затишно – відклавши мобільні телефони, присвятити час спілкуванню з рідними. А ще люблю ставити цілі в Новорічну ніч. Минулорічні реалізувалися усі. Я вже з нетерпінням чекаю 31 грудня, щоб разом із чоловіком прописати наші спільні мрії! Ось така атмосфера на Новий рік для мене найкраща.

Олена Філонова, ведуча рубрики «Ревізор Краси»:

– Душевний і найкращий Новий рік – це Новий рік, проведений із рідними. 2019 й я зустрічала зі своєю мамою в Мілані. Ми багато подорожували і ходили на шопінг. Балували себе! Люблю зустрічати Новий рік авантюрно, з пригодами.

Сергій Нікітюк, експерт «Топ-моделі по-українськи»:

– Якийсь один рік виділити не можу. Вони всі по-різному щасливі. Були роки, коли я просто лягав спати й вимикав телефон. Був рік, коли полетів у Дубай і насолоджувався теплом. А був, навпаки, коли поїхав кататися на лижах. Були святкування з компаніями, а були з батьками. І всі вони щасливі. Цього року я лечу відзначати Новий рік у своє найулюбленіше місто на планеті – Лондон. І впевнений, що 31 грудня теж буду щасливий. Просто коли думаєте, як відсвяткувати Новий рік, прислухайтеся до себе й робіть так, як хочеться саме вам. І тоді точно будете щасливі.

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Володимир Демчинський, експерт «Топ-моделі по-українськи», дизайнер, МС:

– Мені здається, що Новий рік – це сімейне свято. Тому всі найщасливіші 31 грудня траплялися зі мною в дитинстві. Коли разом із дідусем наряджали ялинку, а за вікном падав сніг. А потім з усіма родичами збиралися за великим столом і дружно чекали Діда Мороза з подарунками. Тоді я вірив у дива і мріяв значно більше, ніж зараз. У дорослому віці вдалий і хороший Новий рік – це коли я працюю ведучим у якомусь закладі. Адже 31 грудня гонорари для виступаючих – найвищі в році.