Лесю Нікітюк обікрали на Новий рік

На зйомках новорічного спецпроекту «КІЛЬКА ПАРОДІЙ» ведуча Нового каналу розповіла, як минулого року в неї поцупили подарунки з машини

Новий рік неможливо уявити без обміну красивими коробочками, перев’язаними святковими стрічками. Хочеться приділити максимальну увагу рідним у вигляді подарунків. Так само під час зимових свят планувала зробити і Леся Нікітюк. Але не судилося.

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– Минулого року в мене сталася страшна трагедія на Новий рік, – розповідає ведуча. – Купила подарунки близьким, але не забрала їх з машини. В той день було дуже холодно, я пізно приїхала з торгівельного центру, та й загалом мені було важко нести всі ті пакети додому. 31 грудня зателефонувала консьєржка й повідомила, що мені розбомбили машину та вкрали всі подарунки. Там були лижні костюми для моїх племінниць, дуже класна білизна для тата і брата, круті піжами для братової дружини і для куми, парфуми для мами. Все було красиво запаковано. Я реально заморочилася, бо інші роки була десь у від’їзді, а тут трошки випало вільного часу. І на тобі таке – все стирили.

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Цього року близькі ведучої, як і її фанати, можуть отримати нестандартний подарунок від Нового каналу. На Лесю Нікітюк вперше в житті зробили телевізійну пародію. Що з цього вийшло, можна буде побачити напередодні Нового року.

Прем’єра «КІЛЬКА ПАРОДІЙ» – 30 грудня на Новому каналі.

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