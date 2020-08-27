Дивіться прем'єру «У кого більше?» 31 серпня на Новому каналі!

«У кого більше?» – це нове реаліті у форматі хардкор від творців «Заробітчан». Ведучі Макс Узол, Оля Манько, Аня Олицька, Настя Кошман, Аліна Мисечко та Валік Чернявський відправляються у нові пригоди в екзотичні країни світу, щоб знову випробувати себе. У кожній серії тревел-пара конкурентів змагатиметься у грі: хто заробить більше грошей. Щоб вижити в екстремальних умовах та не лишитися голодними, їм потрібно самим заробити собі на життя. Кожного дня гравцям доведеться робити складний вибір між своїм комфортом і бажанням перемогти. У кого з пари залишиться більше грошей в кінці, отримає бажаний приз. А на лузера чекає страшне покарання.