Video: Аліна та Валік підкорюватимуть Джайпур. Анонс 16 випуску «У кого більше?» на Новому каналі

Дивіться онлайн 16 випуск У кого більше? АНОНС на Новому каналі
Новий канал / У кого більше / Аліна та Валік підкорюватимуть Джайпур. Анонс 16 випуску «У кого більше?» на Новому каналі
15 лютого

Аліна та Валік підкорюватимуть Джайпур. Анонс 16 випуску «У кого більше?» на Новому каналі

Дивіться 16 випуск «У кого більше?» 27 лютого о 12:00 на Новому каналі!

«У кого більше?» – це нове реаліті у форматі хардкор від творців «Заробітчан». Ведучі Макс Узол, Оля Манько, Аня Олицька, Настя Кошман, Аліна Мисечко та Валік Чернявський відправляються у нові пригоди в екзотичні країни світу, щоб знову випробувати себе. У кожній серії тревел-пара конкурентів змагатиметься у грі: хто заробить більше грошей. Щоб вижити в екстремальних умовах та не лишитися голодними, їм потрібно самим заробити собі на життя. Кожного дня гравцям доведеться робити складний вибір між своїм комфортом і бажанням перемогти. У кого з пари залишиться більше грошей в кінці, отримає бажаний приз. А на лузера чекає страшне покарання.

Аліна та Валік підкорюватимуть Джайпур. Анонс 16 випуску «У кого більше?» на Новому каналі
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