Відомі тревел-блогери відповіли на топ запитань про Шрі-Ланку

Макс Узол та Оля Манько з «У кого більше?» (Новий канал) зібрали лайфхаки для туристів

4 лютого відзначають День незалежності Шрі-Ланки. На честь цього відомі тревел-блогери та ведучі реаліті «У кого більше?», яке показував Новий канал, Макс Узол та Оля Манько підготували топ порад для тих, хто планує подорож у цю острівну країну.

– Шрі-Ланка – вічнозелений острів в Індійському океані, з пляжами, як у рекламі, – каже Макс. – Це фантастичні храми та величезні Будди, які буквально скрізь. Шалений трафік, скажені тук-туки і красивезні автобуси. Це крикет, від якого фанатіють, як у нас від футболу. Милі слоники й хитрі мавпи, які весь час намагаються щось поцупити. Одним словом, варто відвідати цю країну! Сумніваєтесь? Маєте запитання? А ми з Олею маємо на них відповіді. І кілька лайфхаків.

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Як долетіти?

– Наразі для в’їзду українців потрібна віза (оформили її онлайн за 35 доларів), сертифікат про вакцинацію та ПЛР-тест, зроблений за 72 години до вильоту, – розповідає Узол. – Ми обрали перший арабський лоукостер AirArabia. У нас був дуже зручний денний переліт і лише одна пересадка в Шарджі (ОАЕ). В середньому квитки з Києва до Шрі-Ланки і назад коштують 500-600 доларів на людину. Лайфхак: якщо брати їх за місяць-два до подорожі, то ціна буде нижчою.

Що там з харчуванням?

– У мене дві новини. Хороша: на Шрі-Ланці можна харчуватися бюджетно. Є багато вуличної їжі, кафе для місцевих. Погана: там все дуже гостре, – розповідає Оля. – Популярне бюджетне місце – буфети. Такий собі шведський стіл, де ти платиш за вхід, а далі набираєш, що хочеться. Ми кілька днів там харчувалися. Радимо! Рибу краще їсти у рибацькому містечку чи просто на узбережжі. На жаль, в центрі острова можна натрапити на не зовсім свіжі морепродукти. І не забудьте про must-haveострова – фреші зі свіжих і корисних фруктів.

Які пляжі на Шрі-Ланці?

– Пляжі на Шрі-Ланці райські! – говорить блогер. – Безлюдний живописний Bentota (за 60 км від Коломбо) називають найбільш романтичним. Але головний мінус – відсутність інфраструктури. Пляжі в популярному туристичному містечку Negombo, щиро кажучи, не найкращі, адже забруднені. Найбільше сподобався Hikkaduwa, який не такий широкий, як попередні, але красивий і зручний. Там можна посерфити та поснорклити. І поїдьте на дикий JungleBeach. Там атмосферно і спокійна вода, адже пляж знаходиться в бухті.

Що варто відвідати?

– Прилетіли ми в одну з двох столиць Шрі-Ланки – Коломбо. Вона вважається неофіційною. Офіційна – Шрі-Джаяварданапура. Насамперед хоч де б ви гуляли, одягайте захисні маски. Кажуть, можуть навіть оштрафувати, – зазначає Манько. – У шумному місті надовго не затримуйтеся. Швиденько пройдіть основні локації: Червона мечеть, площа Незалежності, вежа лотоса, парк Віхарамахадеві, храм Шиви і Ганеші. Краще відвідайте всі можливі місцини з природною красою. За півгодини їзди від Коломбо є річка Бентота, де проводять сафарі в мангрових заростях. Можна побачити крокодилів, варанів, пітонів. Також ми були на черепаховій фермі у місті Бентота. Це не зоопарк, а організація, яка займається збереженням рідкісних видів морських черепах. Вони такі милі! І, звісно, поїдьте на сафарі. Найбільше нас вразили слони.

Яка головна фішка Шрі-Ланки?

–Шрі-Ланка славиться своїми чаями. Щоб ви розуміли масштаби: на острові вирощують близько чверті всього чаю в світі, – розповідає Макс. – Радимо відвідати плантації і фабрики. Ми дізналися кілька цікавих фактів про чай. Його на Шрі-Ланці вирощують круглий рік. Чорний і зелений росте на одному кущі. Листя виглядає однаково. Щоправда, чорний перед тим, як висушити, ферментують, а зелений сушать одразу. З одного куща роблять вісім видів чаю. Також відкриття-лайфхак: за міцністю все листя однакове. Щоб зробити міцніший напій, максимально подрібніть листя. Ну, і ще одне здивування: в чайних пакетиках не листя чаю, а стебла чи відходи. Отакі цікавинки ви дізнаєтеся на фабриці. А ще продегустуєте свіженькі чаї. Радимо!

Повний випуск блогу Макса Узола та Олі Манько зі Шрі-Ланки дивіться за посиланням.