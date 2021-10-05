ТОП-5 туристичних локацій Києва

Відомі тревел-блогери та ведучі «У кого більше?» (Новий канал) Макс Узол та Оля Манько склали ідеальний маршрут столицею на вихідні

Золота осінь у розпалі, тож сидіти вдома – точно не варіант. Зберігайте чудовий маршрут столицею від тревел-подружжя, ведучих реаліті Нового каналу «У кого більше?» Макса Узола та Олі Манько. Цікаво буде і киянам, і туристам!

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Воздвиженка

– Це один з найкрасивіших районів Києва, – розповідає Оля. – За задумом, це мав бути елітний житловий район – казкове містечко в історичному центрі Києва. Та під час кризи 2008 року забудовник почав економити на будматеріалах та халтурити. В результаті разом із красивими фасадами мешканці отримали старі комунікації та стіни, які за два роки посипалися. Кілька років Воздвиженка пустувала й перетворилася на район-привид. Зараз ця місцина ожила і стала однією з найулюбленіших для киян та туристів. Там є багато шоурумів, кафе, ресторанчиків, роблять весільні фотосесії, знімають фільми, кліпи. А ще мало хто знає, що на Воздвиженці є своя ратуша з класним оглядовим майданчиком. Рекомендую!

Найстаріший житловий будинок Києва

– Його нелегко знайти, просто так з вулиці не помітите, – пояснює Макс. – Потрібно зайти в арку житлових будинків у центрі Подолу (Контрактова площа, 7), і натрапите на маленький приватний дерев’яний будиночок, побудований у 1760 році. Цікаво, що там досі живуть люди. Це сьоме покоління власників Нечаєвих. Поряд із будинком росте тополя. І в неї теж своя потужна історія, адже посадили дерево 9 травня 1945 року, на День Перемоги.

Замкова гора

– У Києві проблем з оглядовими майданчиками немає взагалі, але ми поділимося не супервідомою, але дуже таємничою і навіть містичною локацією, – каже блогер. – Вхід на Замкову гору з Андріївського узвозу. Головний орієнтир – пам’ятник Миколі Гоголю, за ним є сходи. Ними підніметесь на Замкову гору, звідки відкриється чудовий вид на Воздвиженку, Поділ, Дніпро, мости та далекі житлові райони Києва. Особливо романтично там на заході сонця. Щодо історії локації, то є версія, що це та сама Хоривиця, де жив брат Кия. У XV столітті на цій вершині був величезний дерев’яний замок. Ще цю гору називають Лисою, нібито сюди приходять відьми і влаштовують шабаші, злітається нечиста сила. Не знаю, чи вірити цьому, але атмосфера містична.

Пейзажна алея

– Це арт-простір просто неба для цікавих прогулянок і яскравих фото, – розповідає блогерка. – У вихідні на Пейзажці – аншлаг. Радимо приходити в будні дні. Але приходити 100%! У нас навіть є особливий маршрут з Пейзажної алеї. На цьому шляху Київ відкривається по-новому. Вийдіть на Андріївський узвіз, а потім на Алею художників. Пройдіть до парку «Володимирська гірка», а з нього – на знаменитий скляний міст та до Арки Дружби народів.

Миколаївський костел

– Костел відомий також як Національний будинок органної та камерної музики, – розповідає Макс. – Це улюблене місце весільних фотосесій і фото в Instagram «а-ля Франсе». Готичному храму – більше ста років. Збудував цю красу найвідоміший київський архітектор Владислав Городецький.

Повний випуск блогу Макса Узола та Олі Манько з Києва дивіться за посиланням!