ТОП-5 цікавих локацій Полтави від відомих тревел-блогерів

Ведучі реаліті «У кого більше?» (Новий канал) Макс Узол і Оля Манько розповіли, чим вас здивує це місто

Бабине літо вже на порозі, а значить, зможемо ще трохи поподорожувати. Чому б не відвідати нове місто в Україні? Пропонуємо вирушити до Полтави! Щоб поїздка стала справді цікавою, скористайтеся маршрутом від тревел-подружжя та ведучих проекту «У кого більше?» (Новий канал) Макса Узола і Олі Манько.

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Нове місто – нові враження: Куди поїхати в вихідні

Авіамузей (вул. Олександра Засядька, 1)

– Цей музей – унікальний. Представлена важка бомбардувальна авіація, якої в Україні більше ніде немає, – розповідає Макс. – Він знаходиться на території військової частини. Можна потрапити і за попереднім записом, і просто так. Літаки, які там виставлені, мали розпиляти на метал, але їх врятували військові льотчики. Експонати стоять просто неба в історичному парку. Бронетехніка, винищувачі, вертольоти, артилерія, пам’ятники видатним льотчикам… Територія величезна й доглянута, тому там кайфово просто погуляти. Також є музей з 13-ма кімнатами з експонатами різних історичних періодів і тематик. І, найцікавіше, стоянка з більш ніж 20-ма одиницями найпотужнішої у світі авіатехніки.

Равликова ферма «Лісовий равлик» (с. Терентіївка, вул. Злагоди, 7)

– Екскурсії на фермі проводять щогодини. Вартість – 200 грн з людини з дегустацією і 120 грн – без, – каже Оля. – На фермі вирощують два види равликів. Одночасно там їх близько 600 тисяч. Дуже вразило приміщення, де проходить репродукція. Там равлики спарюються (протягом чотирьох годин) і відкладають ікру (на це йде дві доби). А ще цікаво, що в равликів немає статі. Вони запліднюють одне одного. Екскурсія справді цікава. Показали весь процес появи равлика – від ікри до дорослої тваринки. Равликова ікра дуже дорога. Кілограм делікатесу за кордоном коштує 70 тисяч гривень. На фермі можна скуштувати бутерброд з чайною ложкою ікри за 40 грн.

Найкрасивіші будівлі Полтави

– Звісно, прогуляйтеся містом! Там є кілька справді красивих і цікавих будівель, – зазначає Узол. – Перша – аграрний коледж з ліпниною, колонами, яскравим кольором фасаду. Виходять дуже гарні фото. Другий дуже гарний будинок – колишній дворянський банк. Зараз там знаходиться СБУ. Ще варто побачити замок Річарда, будинок окуліста Хайма Ароновича Глейзера (сюди переселився Луганський університет ім. Шевченка). І дуже красива й кольорова будівля краєзнавчого музею. Всередину також зайдіть, там досить цікаво.

Центр Полтави

– Центральна вулиця міста, вулиця Соборності, дуже зелена та світла, – каже блогер. – Вона чимось схожа на Дерибасівську в Одесі чи Кобилянської в Чернівцях. Там зосереджені всі локації для туристів. Я поділюся з вами двома цікавими фактами про вулицю, які навіть не всі місцеві знають. Перший: вздовж Соборності висадили липову алею. З одного боку – від ранніх сортів до пізніших, а з іншого – навпаки. Все для того, аби там якомога довше тримався запах цвітіння. Другий факт: бруківка вулиці зроблена з могильних плит. От такий містичний момент.

Оглядовий майданчик на дзвіниці Свято-Успенського собору

– Звісно, за традицією, не можемо залишити вас без панорамного виду на місто. У Полтаві для цього потрібно піднятися на оглядовий майданчик дзвіниці Свято-Успенського собору. Локацію запустили у тестовому режимі лише цього року, тому потрапити не так легко. Пускають групами і за попереднім записом. Але воно того варте!

Повний випуск блогу Олі Манько та Макса Узола з Полтави дивіться на їхньому YouTube-каналі за посиланням!