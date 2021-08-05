Бюджетна відпустка у Батумі: відомі тревел-блогери зібрали поради та лайфхаки

Ведучі реаліті «У кого більше?» (Новий канал) розповіли, що подивитись, що поїсти та де сфотографуватись у туристичному місті Грузії

Літо у розпалі! Ще встигнете провести незабутню відпустку в Україні чи за кордоном. Відомі тревел-блогери та ведучі хардкор-реаліті «У кого більше?», яке показував Новий канал, Макс Узол та Оля Манько відвідали Грузію. Показали багато цікавих локацій, але головне – завітали до Батумі. Там зібрали топ порад для вас.

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– Батумі ділять на старе і нове місто, – розповідає Макс Узол. – У старому класно гуляти вузенькими вуличками і двориками, де вічно сушать білизну. Нове місто краще дивитись ввечері, коли все світиться, горить, мерехтить, і всі туристи збираються на світло-музичне шоу фонтанів.

Must–see у Батумі

Тревел-подружжя зібрали топ локацій міста, які ви маєте подивитися:

Площа Європи (адреса: 29 Memed Abashidze Ave). Батумська набережна, яка тягнеться аж на сім кілометрів (адреса: 1 Nikoloz Baratashvili Street). Пам’ятник закоханим Алі і Ніно, які то сходяться, то розходяться (координати: 41.65590400331507, 41.643593569004466). Вежа грузинського алфавіту (Alphabetic tower) з рестораном на верхівці, який ще й крутиться. І, обов’язково, канатна дорога (адреса: Gogebashvili St). Ціна на неї трошки кусається – 265 грн з людини, але політ над містом захоплює. А панорама з оглядового майданчика нагорі – шикарна! Батумський Ботанічний сад (Green Cape). Ціна вхідного квитка – 132 грн з людини.

Смачно і недорого

Харчування у Грузії – це річ, про яку треба переживати в останню чергу. Тут безліч закладів, де можна поїсти надзвичайно смачно і, головне, не дуже дорого. Майже завжди чек за вечерю на двох тут менший, ніж в Україні. А страви… Якщо хочете чогось цікавого, то запам’ятовуйте лайфхак від Макса та Олі.

– Це просто бомба-місце! – ділиться блогер. – В двох кілометрах від центру є рибний ринок, де можна обрати свіженьку рибу за приємною ціною. Одразу на місці її чистять. А поряд у ресторані, просто на березі моря, тобі її приготують. До речі, окрім риби можна обрати будь-які морепродукти: устриці, раки, восьминоги і взагалі все, що тільки водиться у морі. Смакує супер!

А поплавати та позасмагати?

Багато туристів їдуть в Батумі, аби насолодитись лінивим відпочинком. Тож ловіть поради пляжів.

– Зазначимо, що пляжі у Батумі – специфічні. Там не пісок, а галька, – розповідає Макс. – Тож обов’язково візьміть з собою спеціальні капці для купання. Ми для себе обрали живописні пляжі під скелею та горами, які знаходяться за 20 хвилин їзди від Батумі в бік аеропорту. Містечка називають Гоніо та Кваріаті. А ще в Грузії є унікальний пляж Урекі, куди їздять оздоровлюватись. Він особливий тим, що піщаний. До того ж цей пісок – чорний!

Ідеальна панорама на Батумі

Без панорамних видів Оля та Макс ніколи вас не залишать.

– Щоб побачити ідеальну панораму на Батумі, потрібно піднятись вузьким серпантином на гору Самеба. Радимо зробити це на таксі, – каже Оля. – Там знайдете храм Святої Трійці з видовими терасами. Трішки історії: храм був побудований у другій половині XIX століття. В радянські часи його використовували як склад, а у 1986 році церква повністю згоріла. Відбудовували її три роки. Зараз вона як новенька, бо пройшла повну реставрацію. Вхід на територію та всередину – безкоштовні. Щоправда, можна це зробити лише з 10:00 до 19:00. Врахуйте, що є дрескод. Одяг має прикривати все тіло. На вході його теж дають безкоштовно, та ми радимо взяти щось своє. Тепер про панораму. ЇЇ не порівняти з фунікулером! Тут висота – аж 400 метрів. Видно повністю все Батумі! Місцеві кажуть, що звідси місто здається Нью-Йорком. Погоджуємось!

Повний випуск блогу Макса Узола та Олі Манько з Грузії дивіться на їх YouTube-каналі за посиланням.