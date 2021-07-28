Підводний музей, маяк та найвужча вулиця: топ непопсових місць в Одесі

Тревел-подружжя Макс Узол та Оля Манько порадили локації, які вас здивують у, здавалось би, знайомому місті

У сезон туристів в Одесі, напевно, більше, ніж місцевих жителів. Зустріти їх можна, звісно ж, біля пам’ятника Дюку, Потьомкінських східців, Національного театру опери та балету. Тревел-блогери та ведучі реаліті «У кого більше?» (Новий канал) Макс Узол та Оля Манько вирішили зробити вашу відпустку в Одесі яскравішою та підібрали декілька непопсових локацій. Купуйте квитки!

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Воронцовський маяк

– До маяка так просто не потрапиш. Це можна зробити лише з офіційною екскурсією, на яку потрібно записатись заздалегідь і надати свої паспортні дані, – розповідає Оля. – Довозять до місця на автобусі. Пішки неможна, бо маяк вважається режимним об’єктом. Вартість двохгодинної екскурсії – 240 грн з людини. Висота Воронцовського маяка – 26 метрів. Кажуть, що він – найромантичніший в Україні. А дзвін взагалі здійснює бажання. Ми спробували, радимо і вам!

Підводний музей

– Ця локація – суцільне здивування. Знаходиться у школі дайвінгу, що біля пляжу Ланжерон, одразу за дельфінарієм і готелем «Немо», – каже Макс. – Щоб пірнати було цікавіше, працівники зробили там підводний музей. Вартість – 800 грн. Тривалість розваги 2,5 години, з яких саме занурення триває близько однієї години. У підводному музеї – 13 пам’ятників та купа різних прикольних дрібниць: якорі, скриня зі скелетом, був навіть підводний комп’ютер, але його змило під час шторму. Дуже прикольно, бо наче потрапляєш в інший світ. Головне – перебороти страх.

Найвужча вулиця Одеси

– Локація знаходиться у відомому всім Одеському пасажі. Якщо зайти всередину, то можна знайти цей секрет, – розповідає блогер. – Зайдіть в арочку з написом Irish pub і потрапите на найвужчу вулицю Одеси. Розставивши руки я майже доторкнувся до стін по обидва боки. Мені це місце нагадало маленькі вулички Барселони. Дуже тихе і затишне!

4. Оглядовий майданчик на 360°

– Ми хотіли порадити вам оглядовий майданчик, але зрозуміли, що окремо його в Одесі немає. Та ми не опустили руки та знайшли прекрасний ресторанчик, з якого відкривається вид на Одесу. Кафе називається «Хмари», – ділиться блогерка. – Дуже стильний заклад, хочеться залишитись. Але найголовніше – панорама на місто і море на 360°. Ідеальне місце, аби зустріти захід сонця.

Повний випуск блогу Макса Узола та Олі Манько з Одеси дивіться на їх YouTube-каналі за посиланням.