Топ локацій на Арабатській стрілці

Макс Узол та Оля Манько підібрали маршрут та дали поради, аби відпустка на Арабатській стрілці була незабутньою та насиченою

Мрієте про відпочинок на морі? Спеціально для вас подружжя тревел-блогерів та ведучих реаліті «У кого більше?» (Новий канал) Макс Узол та Оля Манько створили маршрут одним з найвідоміших українських курортів – Арабатська стрілка.

– Одна з найвідоміших точок на Азовському морі – Арабатська стрілка, – каже Макс. – Це місце – мекка дикого відпочинку, кайтерів та цілющих грязей і джерел. Ми вирішили спробувати арабатський відпочинок і розповісти найцікавіше вам. Тож зберігайте нашу добірку.

Пляжі

– Позначимо окремим пунктом, адже це чи не головне під час літнього відпочинку. Арабатська стрілка – це 115 км нескінченних пляжів. Від Генічеська і аж до Криму, – розповідає Оля. – Щоправда, зараз нам доступно близько 40 км, адже інша частина тимчасово окупована. Пляжі – комфортні та широкі, вода – дуже чиста. Багато цивілізованих зон. Якщо хочете більш дикого відпочинку в наметах, то такий можна знайти ближче до окупованих територій. Там і море глибше.

Острів Бірючий

– Це заповідник з ідеальними пляжами і дикими тваринами, – каже блогерка. – З минулого року острів був закритий для туристів на карантин, але нещодавно знову відкрився. Дістатися туди можна двома способами: з Кирилівки автомобілем або по воді з Генічеська. Бірючий хоч і називається островом, але це не завжди так. Островом він є у сезон дощів і штормів, коли перешийок, який з’єднує його з Федотовою косою, заливає водою. Найперше, що дивує на пляжі, – тонни мушель. Дуже гарно! Там взагалі немає людей. Зазвичай екскурсія триває чотири години і коштує близько 800 грн. Ще можна взяти варіант з сафарі, аби пошукати диких тварин. Дельфінів побачите точно!

Топ, щоб оздоровитися

– Арабатська стрілка – суцільний бальнеологічний курорт. Тут є багато солоних озер, лікувальних грязей, термальних вод і всього такого. Ми протестили на собі найголовніші локації та трохи оздоровилися. Ділимось! – каже Макс. – Найперше – солоне озеро, яке місцеві називають мертвим морем. Там можна поплавати, спробувати гідромасаж та душ шарко, помазатися грязями, купити на згадку сувенірів. Біля озера є бджолиний хелсі-пойнт, де можна поспати на вуликах чи зробити медовий масаж. Друга точка – термальне джерело у Щасливцевому. На території є п’ять басейнів з різною температурою води. Найважливіше – з 8 до 14 години вхід безкоштовний. Чесно кажучи, людей дуже багато. Третя локація – «Арабатські терми» у Стрілковому. На території є гаряче джерело, йодоване озеро і родзинка – гліцеринове озеро. Вхід – 200 грн.

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Залізний міст у Генічеську

– Головна Insta-точка курорту, – зазначає блогер. – Цінність не лише в тому, що тут проводиться безліч фотосесій, а й у тому, що це історична пам’ятка, якій понад 100 років. Збудували його австрійці. Кажуть, що спочатку міст був у Європі, потім у Білорусі, а після його перевезли сюди. Колись давно він був залізничним, але з 70-х років його не експлуатують за призначенням. Тут гуляють туристи, сидять рибалки і можна проїхати автомобілем.

Маяк Генічеський

– Це ще одне Insta-місце Генічеська та загалом його символ, – ділиться Оля. – 25-метрвоому маяку більше 140 років. Він особливий тим, що не круглий, а квадратний. І там навіть живуть люди – сім’я маячника. Раніше туди можна було потрапити на екскурсію, наразі маяк закритий на реконструкцію. Та згодом, сподіваємось, знову можна буде подивитися його зсередини.

Бонус-локація – Рожеве озеро

– Найбільш відома локація Генічеська, яку не можливо не відвідати чи не повернутися сюди ще раз, – каже Макс. – Тут найкрасивіші заходи сонця, найдивовижніші краєвиди, та можна зробити найкрутіші фото. Радимо всім і без сумнівів!

Повний випуск блогу Макса Узола та Олі Манько з Арабатської стрілки дивіться на їхньому YouTube-каналі за посиланням!