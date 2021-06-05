Закарпаття, яке ви не бачили: ТОП-3 локації від відомих тревел-блогерів

Ведучі реаліті «У кого більше?» (Новий канал) Макс Узол та Оля Манько підготували маршрут для літньої подорожі

Закарпаття – один із найбільш поширених туристичних маршрутів на літо. Аби ваша подорож стала особливою, подружжя тревел-блогерів та ведучих реаліті «У кого більше?» (Новий канал) Макс Узол та Оля Манько підготували небанальний маршрут.

– Ми давно збирались поїхати на Закарпаття, та лише цього року зробили це, – говорить Макс Узол. – Цей край багатий природою, місцевим особливим колоритом і крафтовим виробництвом. Ще регіон унікальний тим, що звідси до десяти європейських столиць ближче, ніж до Києва. До речі, цікаво, що ця частина України ніби ізольована: з одного боку – кордонами, а з іншого – Карпатами. Можна сказати, що це наш внутрішній закордон.

Замок-фортеця XIV століття Сент-Міклош (с. Чинадієво)

– Дуже надихає історія відновлення цього замку, – ділиться Оля Манько. – Садиба могла б повністю зруйнуватися, але свого часу його взяла в оренду сім’я Барташів, і власними силами почала відновлювати будівлю. Почалося все у 2001 році. Родина продала свій будинок і присвятила життя відновленню історичної пам’ятки. За словами Йосифа Барташа, тут не було ні вікон, ні дверей, все завалене сміттям. Та крок за кроком вдалося зробити з занедбаної садиби справжній замок. Наразі сім’я живе в будинку на його території. У самій фортеці проводять концерти, фестивалі та весільні церемонії. І, звісно ж, безкоштовні екскурсії для туристів. Окрім замку можна пройтися підземними ходами та навіть відвідати невеличку конюшню. Радимо залишити пожертву, аби відновлення Сент-Міклоша продовжувалось.

Водоспад Скакало (біля с. Чинадієво)

– Місцина маловідома, але варта вашої уваги, – переконує тревел-блогерка. – Стежка до водоспаду веде через ліс. Від траси йти лише 900 метрів, але природа тут дуже живописна. Висота Скакало – чотири метри, але виглядає він якось по-особливому. Там взагалі немає людей, тиша і спокій. Ідеальне місце, аби релакснути, послухати шум водоспаду, подихати чистим лісовим повітрям. Великий кайф!

Ферма «Карпатський буйвіл» (м. Виноградів)

– На цій фермі живуть чистокровні карпатські буйволи. Особливість у тому, що в Україні їх залишилось не більше 300 особин. А дана ферма, до речі, – найбільша в нашій країні за кількістю голів. Її місія – зберегти й відновити популяцію тварин, – розповідає Макс Узол. – Можна відвідати екскурсію для туристів за 30 грн з людини та зайти на дегустацію продукції з буйволиного молока за 70 грн з людини. Неймовірна місцина та круті тварини! Наразі буйволи не зареєстровані як окремий вид і не занесені до Червоної книги, тому що вважаються сільськогосподарською твариною. Але вони дуже розумні. Їх інтелект порівнюють з інтелектом собак.

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