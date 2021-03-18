Куди полетіти навесні

Тревел-блогер та ведучий Нового каналу Макс Узол порадив кілька маршрутів

Весною вже пахне, тож тепло, а разом з ним і жага до мандрівок теж уже в дорозі. Тревел-блогер, журналіст, ведучий реаліті «У кого більше?», що показує Новий канал, Макс Узол поділився думками, куди можна полетіти.

– Незважаючи на карантин, я нарахував аж більше 100 країн, які відкриті для українців! – каже Макс. – Щоправда, це переважно Латинська Америка, Африка, трохи Азії, усілякі екзотичні острови на кшталт Мальдів, і навіть Сполучені Штати Америки. Тобто, «бабловитрачальні» напрямки. О, зовсім забув, ще з цікавих відкриті Танзанія, Мексика та Коста-Ріка.

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«Окей, а куди ж полетіти недалеко і бюджетно, поки Європа закрита?» – запитаєте ви. Ведучий має відповідь.

– Досі лишаються відкритими й доступними старі добрі Туреччина з Єгиптом, – каже Узол. – Ще Об’єднані Арабські Емірати. Болгарія теж уже чекає. Також з початку березня для нас нарешті відкрилася Грузія. Хоч як це дивно, але є цікаві й доступні гірськолижки у Казахстані. Зізнаюся чесно, був у різних далеких екзотичних країнах, а от в останніх названих ще ні. Дуже хочу, тож планую відвідати найближчим часом. І ви не зволікайте.

Окрім підказок з хорошими маршрутами, Макс Узол поділився однією зі своїх найбільших мрій щодо подорожей.

– Найцікавішим напрямком для мене зараз є Балкани. А саме Північна Македонія, яка доступна без жодних тестів, – ділиться тревел-блогер. – Вона свіжа, непопосова, малодосліджена, але дуже красива! Я загуглив фоточки (сміється). Та й авіаквитки туди можна знайти прямі й недорогі. Тому, як бачите, варіанти, насправді є. Вам залишається лише обрати.

Дивіться тревел-блог ведучих Нового каналу Макса Узола та Олі Манько на YouTube. Вони там не лише показують цікаві маршрути і красиві місця в Україні та за кордоном, а й діляться лайфхаками та порадами про подорожі. Корисності на корисностях.