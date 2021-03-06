Макс Узол голіруч зловив у річці пітона

Полювання на ящірок Макса Узола з «У кого більше?» (Новий канал) закінчилося знайомством з гігантською змією.

Випробування ведучих реаліті «У кого більше?» (Новий канал) – екстремальні, стресові та часто небезпечні. Під час подорожі на острів Суматра (Індонезія), здавалося б, звичайна місцева робота перетворилась для Макса Узола на справжній виклик.

– Третя робота, за правилами проекту, – «підстава» від суперника. Оля Манько (співведуча – прим. ред.) відправила мене займатися звичним ремеслом на острові – полюванням на ящірок. Перша думка у моїй голові була навіть позитивна: «В принципі, в дитинстві я їх ловив, тож є надія, що на цій роботі все вдасться». Та рано радів, бо і ящірки тут не такі, як ми звикли бачити, і спосіб полювання – особливий. Ловлять рептилій «на петлю». В землю встромляються дві палиці, а між ними натягують мотузку так, щоб якщо в неї потрапить ящірка, то її зафіксувало б петлею. Заманюють ящірок півнячими головами. За одну здобич можна заробити від 50 до 150 тисяч рупій (приблизно 89-267 грн).

Ящірки водяться біля брудної річки, яка більше схожа на болото. Макс Узол разом із командою встановили пастки, а самі, щоб не гаяти часу, пішли ловити рибу. Аж раптом ведучий Нового каналу почув клич про допомогу від решти команди.

– Виявилося, що вони знайшли у тій річці справжнього величезного пітона, – каже Макс Узол. – Приглушили електровудками, а діставати його знаєте, кому довірили? Ну звісно, мені. Я спочатку подумав, що це якийсь жарт. А потім зрозумів, що вони абсолютно серйозно. Ще й про заробіток згадали задля маніпуляції. Місцевим таки вдалося мене переконати. Пробував вийняти пітона з води палицею, але всі спроби були марні. Нічого не залишалось, як діставати його голіруч. Було дуже страшно. Особливо коли він відкрив свою пащеку, почав видавати якісь звуки та викручуватись з рук. Довелося застосувати неабияку силу.

Чим закінчилися пригоди Макса з пітоном та ящірками, та скільки ведучому вдалося заробити на нестандартній небезпечній роботі – дивіться у випуску реаліті «У кого більше?» з Індонезії у суботу о 12:10 на Новому каналі.

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