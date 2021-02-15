Чому ведучий Нового каналу порвав долари у Занзібарі

Навіщо Макс Узол з «У кого більше?» пішов на такий крок?

Черговою країною, яка випробовувала ведучих хардкор-реаліті «У кого більше?», (Новий канал) став екзотичний Занзібар. Подружжя Олі Манько та Макса Узола пройшли там неабиякі випробування. А все заради перемоги та призу – розкішної вечері з лобстером та екзотичними фруктами на безлюдному магічному острові, який виринає лише на кілька годин у відплив океану. А переможений мав стрибнути зі скелі у бурхливу морську безодню. На фінальному підрахунку зарплатні сталося щось дуже дивне й неочікуване – ведучий порвав зароблені долари. Навіщо?

– Коли ми порахували свою заробітну платню за три дні у місцевій валюті шилінгах, то в Олі виявилось більше, – розповідає Макс. – Та я мав маленький секрет. На першій роботі мені заплатили 15 доларів, тож це автоматично робило мене переможцем. Та не все так просто. У день зйомки, 30 вересня, у нас із Олею була річниця, про яку вона забула. А в мене з’явилася геніальна ідея – зробити її переможницею. Як? А просто порвати зароблені долари. Прибрав усі докази виграшу, так би мовити. Кохана мені значно важливіша за будь-які гроші.

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Запал Макса зрозуміти можна, але знімальна група була не в захваті від ідеї.

– Насправді, вся команда була проти цього рішення, – згадує ведучий. – Мене вмовляли не робити такого, бо то проти правил реаліті. Треба, щоб усе було по-чесному: хто заробив більше – їде й отримує свій приз, а хто менше – відбуває покарання. Але я знав, як Оля мріяла потрапити на той чарівний острів. Вона дуже багато розповідала про це, тож я не міг залишити її без такого подарунку.

Емоції у той момент переповнювали подружжя.

– Спершу заплакала вона. Потім і я розплакався, – зізнається ведучий. – А от занзібарці, які стояли поряд і бачили цю дуже дивну сцену, коли двоє «білих» людей рвуть долари, обіймаються і плачуть, здивовано крутили пальцем біля скроні. Мовляв: «Придурки якісь, стоять і рвуть гроші». А ми пішли, вони набігли й почали збирати ті дрібненькі шматочки доларів. Я не знаю, навіщо, адже заклеїти їх було нереально. Порвав їх добротно.

Тож не лише випробування і труднощі бувають на зйомках «У кого більше?», а й романтичні моменти. Дивіться повний випуск реаліті з Занзібару на сайті або на YouTube Нового каналу.