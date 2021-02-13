едуча Нового каналу попрацювала у найінстаграмнішому та найдорожчому кафе Занзібару

Скільки вдалось там заробити Олі Манько з «У кого більше?», миючи туалети, натираючи посуд і фотографуючи туристів?

Занзібар – архіпелаг з 75-ти островів в Індійському океані біля Африки. Саме ця місцина стала наступною точкою команди хардкор-реаліті «У кого більше?», яке показуєНовий канал.

– На Занзібарі у людей дуже «туго» з роботою. Складно влаштуватись не тільки приїжджим, а і місцевим. Найбільше грошей заробляють там на туристах, – розповідає ведуча. – Тож я домовилась про роботу офіціанткою у найтуристичнішому місці на острові – кафе «The Rock». Це ресторан на скелі, яка стоїть посеред океану. Сюди з’їжджаються інстаграмери з усього світу. Коли відлив, то до нього можна пройти пішки, а, коли прилив, з берега до закладу курсує гондола. До речі, цікавий факт: під час відливу вода там може відходити від берега на один кілометр та повністю оголяти морське дно.

Випробування Олі почались ще до початку роботи.

– Все пішло не по плану відразу, – каже ведуча. – Спочатку я дуже довго шукала той заклад, тому спізнилась. А щойно кафе з’явилось на обрії, сюрприз підкинула погода – полив сильний дощ. Почався прилив, і до закладу треба було ще дістатися. Звісно ж, про курсування човна я не знала, тож пішла пішки по воді. Чи, правильніше сказати, у воді. Як ви вже зрозуміли, прийшла на роботу з ніг до голови мокра.

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«Це фіаско», – подумали ви. Але ні. Це була б не Оля, якби не випросила роботу.

– Роботодавець виявився дуже хорошим та усміхненим чоловіком, – каже ведуча. – Спочатку він відмовився давати мені роботу через запізнення, та я його вмовила. Першим обов’язком було помити туалети в закладі. Таке собі штрафне завдання. Далі мені довірили натирання посуду. У рок-кафе досить дорого: найдешевший салат коштує 17 доларів (приблизно 475 грн), а півкілограма лобстера – 36 доларів (1000 грн). Та стандарти дотримуються на 100%: столові прибори треба було відполірувати так, щоб бачити в них своє відображення, наче в дзеркалі. Потім я вирішила трохи зімпровізувати з завданнями, адже хотіла підзаробити чайових. Пішла підмітати терасу закладу, а заодно фотографувати там туристів.

Ідея міні-бізнесу Олі спрацювала – їй справді «накапало» трішки чайових. Та рано вона раділа. Виявляється, такі кроки керівництво закладу засуджує. Чим обернулася для ведучої така ініціатива, та чи заплатили їй взагалі за день роботи в кафе – дивіться у новому випуску реаліті «У кого більше?» з Занзібару у суботу, 13 лютого, о 12:00 на Новому каналі.