Ведуча Нового каналу стала товаришкою по чарці для багатійки

Оля Манько з проекту «У кого більше?» заробила грошей за келихом шампанського

Багато хто мріє про роботу, де можна нічого не робити, а лише гуляти. Як виявилося, така вже існує, а посада називається «дринкбаді». Усе, що вимагається, – це гульбанити разом та завжди бути напоготові випити з роботодавцем. Саме на таку роботу потрапила ведуча хардкор-реаліті «У кого більше?» (Новий канал) Оля Манько.

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У Таїланді новоканальська ведуча прагнула підняти легких грошей. А тому ще в Україні заздалегідь знайшла роботу особистої асистентки багатої жінки. Однак асистувати довелося з шампанським та мохіто…

– Я йшла працювати до багатої тайки звичайною помічницею. В умовах було зазначено, що маю виконувати усі її завдання. Наприклад, піти на пробіжку чи вигуляти песика. А вийшло так, що моя тайка шукала більше товариша по пляшці – дринкбаді, а не помічницю. Мабуть, у неї в житті був такий період, коли хотілося випити. Тому і мені довелося з нею тусити і гуляти. Я не шукала професію дринкбаді – взагалі багато не п’ю. А моя тайка вливала в себе літри алкоголю і якимось дивом лишалася тверезою. Я намагалася робити вигляд, що п’ю. Це був дивний досвід. Частково робота, а частково ми розважалися, як подруги, – поділилася враженнями ведуча «У кого більше?»

Олі Манько довелося підливати шампанське своїй роботодавиці навіть під час ранкової пробіжки на пляжі. Тоді дівчина зрозуміла, що «заможне життя – воно інше». Скільки ж вдалося заробити на такому асистентстві, дивіться у реаліті «У кого більше?» вже цієї суботи о 12:00 на Новому каналі.