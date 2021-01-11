Ведучий Нового каналу полював за галюциногенним медом у Гімалаях

Валентин Чернявський з тревел-проекту «У кого більше?» ризикував життям заради лікувального продукту

Щоб перемогти в тревел-проект «У кого більше?», ведучі Нового каналу готові підкинути суперникам найважчу і найнебезпечнішу роботу. Так, на третій день зйомок у Непалі Аліна Мисечко відправила свого суперника Валентина Чернявського збирати галюциногенний мед у Гімалаях.

Чому ж його називають галюциногенним? Високо в горах росте особливий вид рододендрона — його квіти отруйні, але мед з нього лікує безліч хвороб. Правда, якщо переборщити, то можна зловити галюцинації, звідси і назва. Ці ласощі, до речі, досить дорогі. Літр «божевільного меду» коштує 1500 рупій (приблизно 330 грн). А щоб дістати унікальний продукт, непальські збирачі буквально ризикують життями.

— Збирати мед гімалайських бджіл — досить небезпечно. По-перше, потрібно дістатися до гнізда. Воно знаходиться високо в скелях і дорога туди не менш небезпечна, ніж процес збору меду. По-друге, гімалайські бджоли — найбільші в світі, та дуже отруйні, — попередив ведучого Нового каналу про майбутню небезпеку місцевий житель.

Перед тим, як залізти в гніздо до бджіл, місцеві жителі моляться гірським богам і просять у них дозволу зібрати мед. Робити це потрібно босими — в знак поваги до богів. Це практично весь захист від небезпечних комах, адже найчастіше костюми збирачів не закривають долоні та ноги.

Коли Валентин подолав довгий і небезпечний шлях у скелях, виявилося, що до самого гнізда потрібно лізти вгору крихкою мотузяною драбиною. Повиснувши на ній, збирач збиває довгою палицею стільники. Решта членів експедиції збирають стільники (на яких найчастіше залишаються отруйні бджоли), віджимають їх голими руками і несуть видобуток в прилегле село, спускаючись крутими скелями. Побачене настільки шокувало ведучого Нового каналу, що він відмовився ризикувати життям заради горезвісного меду. Втім, це не завадило йому перемогти суперницю і виграти політ на приватному вертольоті над Гімалаями

Дивіться тревел-проект «У кого більше?» по суботах о 12:10 на Новому каналі!

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