Разом з роботами: ведуча Нового каналу влаштувалася в незвичайний ресторан у Непалі

Аліна Мисечко з тревел-проекту «У кого більше?» закликала туристів у заклад з неживими офіціантами

Непал — одна з найбідніших і найменш розвинених країн світу. Незважаючи на це в 2018 році в столиці країни — Катманду — відкрився ресторан з роботами-офіціантами. Туди і влаштувалася працювати ведуча Нового каналу Аліна Мисечко під час зйомок тревел-проекту «У кого більше?».

У цьому незвичайному ресторані контакт відвідувачів з обслуговуючим персоналом зводиться до нуля. На кожному столі є мультимедійне меню — відвідувач вибирає страви і напої, які потім йому приносить робот. Півтораметрові представники роботоінтелекту говорять англійською та непальською мовами — вони можуть не тільки доставити їжу до столу і побажати смачного, а й вступати в розмову з клієнтами ресторану. За що, до речі, отримують чайові.

— Коли я прийшла працювати в цей ресторан, мене влаштували на кухню — чистити креветки та готувати місцеві страви. Але я хотіла заробити якомога більше та розраховувала на чайові, але не врахувала, що їх віддають роботам. Довелося вигадувати цілий план, — розповіла ведуча Нового каналу Аліна Мисечко. — Я помітила, що в ресторані не дуже багато відвідувачів. Тому запропонувала адміністратору таку схему: я привожу в заклад клієнтів, а мені за це віддають їх чайові.

Шеф-кухар відпустив Аліну з робочого місця всього лише на п’ять хвилин, за які дівчині вдалося привести в ресторан бізнесмена й цілу родину — всього п’ять чоловік. Таким чином їй вдалося заробити 30 доларів замість обіцяних спочатку десяти.

— Перш за все я ціную ініціативу своїх співробітників. А Аліна показала велике прагнення збільшити кількість наших клієнтів, — пояснив щедру доплату співвласник ресторану.

Чи допомогли зароблені гроші Аліні перемогти суперника — Валентина Чернявського, дізнаєтеся вже сьогодні, 9 січня, о 12:10 в тревел-проект «У кого більше?» на Новому каналі!

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