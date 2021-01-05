Різдвяний Львів – ТОП-3 святкові туристичні місця

Там атмосферно, яскраво та смачно. Плануємо новорічну подорож Україною вже зараз

Львів – місто, яке огортає своєю атмосферою з перших же хвилин. А от Різдвяний Львів – це щось ще захмарніше і чарівніше. Щоразу, приїхавши туди, хочеться побачити чи скуштувати щось нове. Тож тревел-журналісти та ведучі Нового каналу, подружжя Макс Узол та Оля Манько, підготували на своєму YouTube-каналі нове відео на цю тему. Вони підкинули порцію різдвяних «must see» місць у Львові. Зберігайте список і плануйте подорож Україною.

Різдвяний ярмарок Fest Republic

Ярмарок на площі Ринок вже набрид – не біда. Є сучасне класне місце, де панує не менш святкова атмосфера і точно є щось новеньке. А ще там значно менше людей, що дуже актуально зараз, у період карантину, тому Узол і Манько радять його відвідати однозначно.

– Це місце знаходиться буквально у 20 хвилинах пішки від центру, у промзоні, де був колишній завод «ГаличСкло». Називається простір Fest Republic. Тут проводять фести, ярмарки, концерти, а ми при йшли сюди на різдвяний ярмарок, – ділиться ведучий. – Наче все, як всюди – діджей, ярмарки подарунків, виступи шоу-балетів, Миколай та трішки більше фудкортів. Але це місце круто росте та розвивається. Відкриваються львівські заклади – пивоварня та реберня, наприклад. Але основна фішка – безкоштовний кінотеатр, де показують новорічні фільми. Ми потрапили на «Сам удома» та залипли, якщо чесно.

Оглядовий майданчик на костелі Ольги та Єлизавети

Якщо ви думали, що найвища історична будівля Львова – це ратуша, то ви помилялись. Собор Святої Ольги та Єлизавети знаходиться неподалік залізничного вокзалу, тож ви точно його бачили. І він перевершує Ратушу за висотою в рази – аж 88 метрів. І що тут такого? А те, що на ньому є відкритий оглядовий майданчик, звідки відкривається один з найкращих видів на зимовий Львів. Ви знали про це?

– Цей собор зараз єдиний у Львові, на який можна піднятись, – розповідає Макс Узол. – Оглядовий майданчик знаходиться на висоті майже 60 метрів, а вхід коштує всього 25 грн. Та будьте готові, що підніматись потрібно буде гвинтовими сходами. Але зверху – справжній кайф.

Тераса «Дуже висока кухня»

Наступне місце – знову оглядовий майданчик. Але не простий і також маловідомий. Знаходиться він на площі Ринок (але це не ратуша), а ще плюс в тому, що там відразу можна поїсти, а не тільки помилуватись різдвяним Львовом з висоти пташиного польоту.

– Потрібно зайти у будинок номер 14, де знаходиться знаменита «Криївка», та піднятись нагору, – розповідає ведуча. – Хоч і зима, але бронюйте столик на терасі, тому що вона особлива. Там знаходиться ресторан «Дуже висока кухня», де столи знаходяться всередині особливих прозорих куль. Ти обідаєш на вулиці, але можеш роздягнутись, бо в кулях тепло, та насолоджуватись видом на Львів. Головна фішка закладу –тут немає меню, лише коктейльна карта. Страву ти замовляєш особисто кухарю, озвучивши свої побажання. А що тобі принесуть – це вже сюрприз.

Тож не зволікайте, а вже плануйте свою різдвяну поїздку до Львова. Ще більше локацій та порад від досвічених туристів та тревел-журналістів дивіться у повному випуску блогу ведучих Нового каналу Олі Манько та Макса Узола за посиланням:

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