Ведучі Нового каналу побували на секретному космічному об`єкті

Унікальне місце вони знайшли на Львівщині

Фанати подорожей, подружжя Оля Манько та Макс Узол (Новий канал), у своєму блогу на YouTube показали Львівщину. Побували і в фантастичному Центрі космічних досліджень і зв`язку. Це режимний об`єкт, куди можна потрапити лише за попередньою реєстрацією. За вхід треба буде заплатити лише 54 гривні з людини.

– Перед відвідуванням ми відправили свої паспортні дані, їх перевірила СБУ, тільки після цього отримали дозвіл на екскурсію, – розповідає Макс. – Це одна з найпотужніших станцій у Європі й найбільша в Україні. На території є дві величезні антени – 25 і 35 метрів у діаметрі. Більшу нещодавно модернізували, і тепер це радіотелескоп вагою 290 тон.

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Центр відкрили у 1974 році. Основною його функцією на той момент був не пошук життя у космосі, а зв`язок. Завдяки цій антені пройшов перший міжурядовий прямий зв`язок Москви з Вашингтоном. А ще завдяки ній ми могли дивитися хокейні матчі, які проходили у США. Гра транслювалася на супутник, той передавав сигнал на цю антену, а потім по кабелю все переходило на Останкіно та далі вже на весь Радянський Союз.

– У більшій антені після модернізації все лаконічно. Замість габаритних пультів – комп`ютер, а три поверхи залізяк заміняє одна шафа, – розповідає ведучий. – А от осучаснення меншої, вагою 270 тон, заплановане на 2021 рік. Тому, коли заходиш всередину зараз, є враження, що машина часу закинула тебе у СРСР. Хоча вся техніка там працює.

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Макс і Оля піднялися під 290-тонну антену, але на неї, на жаль, зайти не вдалося. Погодні умови таку розвагу дозволяють не завжди. Цього разу завадив дощ.

– Цікаво, що у 2019 році з однієї з цих антен відправили в космос 100 тисяч дитячих малюнків з мріями, – каже Макс. – Вони досягнуть певної планетарної системи протягом сорока років. Оскільки вчені вважають, що там може існувати життя, то ще сорок років ми тут, на Землі, чекатимемо відповіді.

Повний випуск блогу ведучих Нового каналу Макса Узола та Олі Манько дивіться за посиланням. До речі, перший випуск з Львівської області теж не забудьте переглянути.