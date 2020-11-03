Макс Узол з проекту «У кого більше?» потрапив на справжній смітник у Танзанії

Кажуть, що гроші – це сміття. Але буває і так, що сміття може бути грошима. Принаймні, на ньому можна заробити в Африці. Перевірити це вирішив і ведучий проекту «У кого більше?» Макс Узол, якого дружина-конкурентка Оля Манько відправила працювати на сміттєзвалище в Танзанії.

– Я бував на сміттєзвалищах і в Україні, і в Африці, тому маю з чим порівняти. У нас буває й побільше сміття. Просто в Африці сміттєзвалища відрізняються своєю роботою та тим, яке сміття туди викидають. В Танзанії смітники практикують легально пускати людей, щоб ті збирали пластик та відходи. Їх там називають екскаваторники, тобто люди, які вигрібають собі щось безкоштовно. Потім вони ідуть на найближчий пункт прийому і здають пластик, метал, помиї тощо. Для місцевих це вид заробітку, бо іншої роботи особливо немає. Помиї дуже ціняться, бо їх можна продати місцевим фермерам за пристойні гроші. Та найвигідніше збирати пластик, бо його можна найдорожче здати, – поділився ведучий «У кого більше?»

Найдивнішою знахідкою серед усього сміття для Макса Узола стало волосся!

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– Там я зрозумів, що всі оці пишні кучеряві шевелюри – то перуки. Більшість дівчат у Танзанії ходять лисі, бо похід до перукарні та догляд за волоссям дуже дорогі, – пояснив ведучий Нового каналу.

У Танзанії виявилося, що африканці не дуже жалують білих людей. До них ставляться, як до мішка з грошима, і взагалі не довіряють. А все через колонізаторську історію континенту. Наприкінці ХІХ та на початку ХХ століття європейські держави намагалися розділити Африку між собою. Але саме на сміттєзвалищі Максу Узолу вдалося порозумітися з місцевими та заручитися їхньою підтримкою.

– Насправді, я дуже здивувався, коли прийшов на смітник, і мене там прийняли як свого. Люди навіть допомагали мені – дали спеціальний крюк, яким можна дістати мішки зі сміттям прямісінько з вантажівки. Вони бачили, що мені теж потрібні гроші, і я готовий для цього збирати сміття. Вони дуже помічні, коли бачать, що людина в біді. А от якщо білий багатий, було б інакше. Усі, хто працюють на сміттєзвалищі, знають одне одного. Тому реальних чужаків там не буває. Найбільше вразив хлопчина, який зустрів мене на вході. Він мені знайшов порожній мішок, іноді підносив пластик та розповів, куди йти здавати це все, – розповів Макс Узол.

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