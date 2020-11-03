Оля Манько з «У кого більше?» відчула на собі характер танзанійців на ринку вживаних речей

У бідній Танзанії секонд-хенд – це окрема стихія. Більшість людей там живе за один долар на день, тому і купують вживаний одяг за мізерні гроші. На таких ринках є, звісно, свої правила – де торгувати, за яку ціну, як приваблювати клієнтів. Ведуча реаліті «У кого більше?», яке показує Новий канал, Оля Манько не побоялася та ризикнула заробити на танзанійському секонд-хенді.

– У Танзанію завозять стільки вживаного одягу, що в країні почалися проблеми з легкою промисловістю, – розповідає ведуча «У кого більше?» – Влада навіть думає заборонити секонд-хенди, але я не знаю, чи можливо це, адже на таких ринках безліч людей. Вони довго не обирають одяг чи взуття, не міряють. Якщо їм підходить ціна, і річ не дуже зношена, то відразу її купують.

Мішки з вживаним одягом та взуттям у Танзанію завозять на окремий склад. Більшість товару – з Китаю. Обрати щось краще там майже неможливо, адже пакунки щільно закриті й не завжди прозорі, тому купуєш «кота в мішку». Щоправда, якщо всередині є брендові речі, то мішок буде трохи дорожчим, якщо лише звичайні та поношені, то дешевшим. Ведуча реаліті Нового каналу вирішила реалізовувати взуття. Мішок взяла у борг, а як заставу залишила паспорт.

– Знайшла місце на базарі поряд із «точками» зі взуттям та почала продавати, – поділилася Оля Манько. – Я поставила трохи нижчі ціни, ніж ті, які були в інших. Люди відразу налетіли й почали розбирати мій товар, але потім це помітили місцеві продавці, і почалися проблеми. Вони попросили підняти ціни до встановлених, а людям це, звісно, не сподобалось, і вони стали агресивними. Змішалися всі – і продавці, і покупці. Мало мене не роздерли.

Тож чим закінчився такий екстремальний бізнес ведучої на секонд-хенді в Танзанії, та чи повернула вона свій паспорт – дивіться в останньому випуску хардкор-реаліті «У кого більше?» на Новому каналі.