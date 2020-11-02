Оля Манько з «У кого більше?» дізналася б’юті-секрети танзанійських жінок

Нарощене волосся – доволі звична річ навіть для України. Але таку процедуру роблять лише деякі дівчата, які хочуть мати довше або густіше волосся. А ось у Танзанії нарощування – це просто мастхев. Про це ведуча проекту «У кого більше?» (Новий канал) Оля Манько дізналася, коли потрапила на роботу в африканський салон краси.

– Якщо чесно, коли я вперше зайшла до африканського салону краси, подумала, що це якийсь склад. Виглядав він зовсім не так, як наші. Це не дуже охайне приміщення, де наклеєні постери з 90-х з різними зачісками. В салоні все якось накидано, брудно, все вперемішку. Стоїть стара сушарка для голови, як у 90-х. Я думала, що таких вже не існує. Але ці салони краси користуються шаленою популярністю. Поки я там працювала, йшов величезний потік клієнтів, – поділилася ведуча «У кого більше?»

Головною процедурою в африканських салонах краси є саме нарощування волосся, а не стрижка. І робиться воно у досить специфічний спосіб.

– Африканські жінки дуже люблять ходити в ці салони краси. Насамперед вони роблять там усе, що пов’язане з волоссям. У африканок воно не росте довге, максимум десять сантиметрів, тому його нарощують. Щоб зробити свої перуки, африканки заплітають колоски, а до них велетенською циганською голкою пришивають треси (пасма волосся – прим. ред.). Виглядає це доволі страшно. Також африканки люблять робити різні плетіння, але обов’язково з вплетенням додаткових пасм. У африканок дуже жорстке та неслухняне волосся, нагадує солому. Тому його дуже важко заплітати. Жінки можуть не робити мейк, але завжди матимуть ідеальну зачіску, – пояснила Оля Манько.

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Побачивши таке б’юті, ведуча Нового каналу захотіла додати до послуг місцевого салону і свою. Оля вирішила проводити омолоджуючу процедуру за допомогою патчів під очі.

– У них салони краси зупинилися в розвитку кілька десятиліть тому. Про патчі африканки вперше почули саме від мене. Для них це просто косметологічний прорив, – розповіла Манько.

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