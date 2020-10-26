Ведучий Нового каналу став стилістом на зйомках в Індії

Валентин Чернявський з «У кого більше?» вкрав роботу у місцевого

Знятися у голлівудському фільмі, мабуть, мріє кожен. А от чи думав ти колись про Боллівуд? Це те саме популярне кіно, лише з піснями та танцями. Саме у такому збирався зніматися ведучий «У кого більше? (Новий канал) Валентин Чернявський у Мумбаї. Але доля повернулася так, що в кіно він так і не потрапив. Натомість новоканалець став стилістом на фотосесії.

Коли Валик прийшов на свою першу роботу в Мумбаї за вказаною адресою, то потрапив на зйомки. Але не кіношні, а традиційного індійського одягу для жінок. Фотографиня сприйняла його за стиліста Джиммі, а Валик просто не став заперечувати. Бо ж за роботу мали заплатити тисячу рупій.

– Насправді, мені було не дуже зрозуміло, що саме потрібно робити. Тому виконував лише те, що було ясно, – принести, віднести, потримати платтячко. Це максимум з того, що я знаю про роботу стиліста. Сам абсолютно не слідкую за модою. А вдягаюся лише за одним критерієм – щоб було чисте, – поділився ведучий «У кого більше?»

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Може, афера з вкраденою роботою і вдалася б, але одна з працівниць на фотосесії знала реального Джиммі. Щоб вона не заклала Валика, йому довелося пообіцяти дівчині побачення. Але після закінчення фотосесії Чернявський вирішив піти, не попрощавшись, і залишити робітницю без обіцяної вечері в ресторані. І тут ведучого «У кого більше?» наздогнала карма, а точніше, Джиммі, який все ж з’явився на зйомці.

– Та я й не думав ставати стилістом, воно якось само вийшло. Не намагався вкрасти ні в кого ніяку роботу. Той чолов’яга Джиммі сам не прийшов, і воно наче непогано вийшло. Скажімо так, я допоміг йому і виконав роботу, щоб його не звільнили через запізнення. Наскільки це вдалося, то вже інше питання, – намагався виправдатися Валик.

Чи вдалося Валентину Чернявському виплутатися з цієї історії без проблем, дивися у хардкор-реаілті «У кого більше?» сьогодні о 19:00 на Новому каналі