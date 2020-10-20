Оля Манько з «У кого більше?» розбавила мусульманську стриманість конкурсами й танцями

Хочеш класне весілля? Тоді запроси ведучою-тамадою українку, а краще саме ведучу «У кого більше?» Олю Манько! Їй вдалося додати яскравості та веселощів навіть традиційному індонезійському весіллю на Суматрі. А воно, за мусульманськими канонами, має проходити досить стримано.

– Весільні традиції на Суматрі нагадали мені українські. Весілля влаштовують у великому шатрі. Просто я сама зі Львова, тому застала часи, коли у нас весілля теж проходили у шатрах. В Індонезії вони обов’язково яскраві, всіляко прикрашені, нагадують циркові. На весілля запрошують усіх охочих, визначеного списку гостей немає. Протягом дня гості можуть прийти, посидіти й піти. Молодий і молода вдягають красиві національні костюми. Вони виглядають наче король і королева, бо обоє в золоті. У них немає цієї європейськості з білою сукнею. Що мене здивувало – нареченим роблять спеціальні трони, на яких вони сидять увесь день і навіть не їдять. А вже до них приходять гості, вітають, приносять подарунки. Мені стало їх так шкода, що я вирішила урізноманітнити весілля та розвеселити наречену та нареченого. Бо було одноманітно і сумно – усі сидять і їдять, – пояснила Оля.

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Як же зірці Нового каналу пощастило потрапити на весілля на Суматрі? Взагалі, спочатку Оля Манько влаштувалася працювати на торжестві куховаркою. Вона допомагала родичам наречених готувати страви для гостей.

– Куховарити на весілля починають за п’ять днів до події. Допомагати приходять навіть сусіди. Все готують надворі, на відкритому вогні, робота кипить, – розповіла ведуча «У кого більше?»

Але освоївшись на кухні, Оля вийшла допомагати до зали. Вона вирішила, що потрібно рятувати традиційне індонезійське весілля від нудьги. Наша Манько сама зробила себе тамадою і взялася проводити конкурси.

– Мої конкурси й танці всім сподобалися. Взагалі, гостей дуже потішило, що на весіллі були білі люди. Вони для них, наче голлівудські зірки. До того ж, місцеві сприймають це як хороший знак. А мати білу людину на весіллі означає, що пара точно буде щаслива. Гості частіше підходили фотографуватися до нас, ніж до наречених, – поділилася Манько.

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