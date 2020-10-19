Ведучу Нового каналу заарештувала індонезійська поліція. Що трапилося?

Оля Манько з «У кого більше?» порушила закон на Суматрі

У правовій системі існує таке правило: незнання законів не звільняє від відповідальності. Але ведуча проекту «У кого більше?» (Новий канал) Оля Манько того не знала. А тому за одну з її робіт поліції в Індонезії довелося заарештувати українку.

Криміналу ніякого не було, але все ж закон Оля порушила. Дівчина вирішила підпрацювати водієм кінної повозки. На права в Україні Манько здала вже давно. Та щоб керувати таким транспортом, потрібно мати іншу ліцензію.

– У поліцію мене забрали за те, що я порушила місцевий закон, сама того не знаючи. Щоб керувати місцевим таксі, потрібні спеціальні водійські права на водіння кінного екіпажу. І той водій, з яким я домовлялася, теж нічого мені не сказав. Мене зупинила поліція, запитала, чи є в мене такі права. Звісно, що у мене їх не було, бо я не громадянка Індонезії, – розповіла ведуча «У кого більше?»

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Домовитися з поліцейськими на місці не вдалося. А тому Олю Манько забрали у місцевий поліцейський відділок.

– Я не знаю, які СІЗО в Україні. Але на Суматрі це невеличка кімната без вікон та дверей. Там немає ґрат, стіни гіпсокартонні, і вони не дістають стелі, тому можна стати на стілець і подивитися, що відбувається. Можливо, так і втекти можна. Поліцейські ввічливі, вони класно виконують свої обов’язки. Ми намагалися їм пояснити, що тривають зйомки, і ми робимо це, щоб показати традиції і колорит країни, – пригадала Оля Манько.

Щоб врятувати ведучу «У кого більше?», її чоловік-конкурент Максим Узол зірвався зі своєї роботи. Почувши плач дружини, він помчав виручати її, забувши про гроші та бажання перемогти.

Чи вдалося Олі Манько домовитися з поліцейськими та вийти з СІЗО на Суматрі, дивіться у проекті «У кого більше?» вже сьогодні о 19:00 на Новому каналі