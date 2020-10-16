Аня Олицька та Настя Кошман розповіли, чи не зіпсувало реаліті «У кого більше?» їхні стосунки

Конкуренція – підступна штука, яка змушує забути про реальні міжлюдські стосунки. Бажання перемогти настільки застеляє очі, що не завжди вдається вчасно згадати, що твоїм конкурентом може бути близька людина. А у реаліті «У кого більше?» (Новий канал) за перемогу змагаються саме близькі люди – сімейна пара, хороші колеги та класні подруги.

Спочатку ведучі Аня Олицька та Настя Кошман були просто колегами, але зйомки настільки зблизили їх, що дружба стала неминучим продовженням робочих стосунків.

– Ми почали працювати разом на проекті «Абзац!», років шість тому. Тоді ми з Анею не сильно дружили, лише кілька разів спілкувалися на корпоративах. Насправді, Аня складна в роботі. Вона дуже вимоглива, не терпить, щоб щось йшло не за її планом. Здружилися ми вже на «Заробітчанах». Тоді ми провели разом 24 години на добу 35 днів в США та Мексиці. Ми стали сім’єю одна для одної. Я заспокоювала її, коли Аня сумувала за сином, вибирала йому сувеніри, вона в свою чергу заспокоювала мене, – розповіла Настя Кошман.

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Ведучі реаліті «У кого більше?» пройшли разом три проекти на Новому каналі, але найважчим для них виявився саме «У кого більше?» Адже там дівчатам потрібно було і підставляти одна одну, і будь-що виборювати перемогу. Але чи не зіпсував проект їхню дружбу?

– Після «У кого більше?» нічого не змінилося. Дружні стосунки, якщо вони справжні, ніяк не можуть змінитися. Це був стресовий проект, тому ми ще більше згуртувалися, бо більше підтримували одна одну, більше проникалися проблемами та бідами, які ставалися. Нам завжди працювалося комфортно та надійно разом, – поділилася Аня Олицька.

– Насправді, наші стосунки взагалі не зіпсувалися. На мій погляд, вони стали ще міцнішими. Звичайно, кожна з нас не хотіла програвати, довелося робити підлянки, але ми щиро переживали одна про одну. Я знаю, що Аня за мене хвилювалася. Ми часто просили розділити покарання на двох або помінятися. Щиро хотіли перемогти, але так само щиро шкодували одна одну. Після покарання завжди зідзвонювалися, щоб запитати, чи все добре. Зізнаюся, що у відрядженнях у нас були і сварки, і дуже сильні скандали. Але через програш в «У кого більше?» ми могли максимум подутися одна на одну, – розказала Настя Кошман.

Які ще неймовірні пригоди чекають на подруг Аню Олицьку та Настю кошман, дивися у хардкор-реаліті «У кого більше?» щопонеділка о 19:00 на Новому каналі