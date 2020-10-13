Анна Олицька, ведуча реаліті «У кого більше?», розповіла, для чого в’єтнамцям гризуни

Одну з найжахливіших робіт, яку телеведучій Анні Олицькій довелося виконувати, була у В’єтнамі. У завжди стійкої до труднощів дівчини чи не вперше за все відрядження сталася істерика.

– Це була третя робота-підстава, яку підготувала моя суперниця по проекту Настя Кошман, – розповідає Анна Олицька. – Мені довелося руками ловити гризунів. По 30 тисяч в’єтнамських донгів за штуку. На наші гроші це близько 50 гривень.

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Лісові щурі, як пояснили ведучій Нового каналу, безпечніші – вони не є переносниками інфекцій, і єдине, чим загрожує їхній укус, – це невеличкою кровотечою. Однак Анну Олицьку такі аргументи не заспокоїли.

– Мені пояснили, що гризунів треба ловити за голову. Так вони не зможуть мене атакувати, – каже ведуча «У кого більше?» – Але я все одно не могла пересили себе й торкнутися їх руками.

У В’єтнамі гризуни не викликають величезної огиди. Першочергово їх ловлять, аби ті не знищували кокосові пальми. Та найбільше Анну Олицьку приголомшило те, що щурів смажать, а потім їдять, як звичайну курятину.

З якими ще незвичними роботами доведеться зіштовхнутися ведучим «У кого більше?», і про які незвичні звичаї та традиції інших країн вони дізнаються? Дивіться щопонеділка о 19:00 на Новому каналі!