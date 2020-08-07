Ведучий проекту «У кого більше?» Максим Узол пригадав, як ледве через хворобу не поставив під загрозу зйомки

Більше місяця – стільки ведучі нового реаліті «У кого більше?» були у відрядженні. І не будь-де, а в дуже екзотичних країнах. Тому, ясна річ, за цей час пригод із ними траплялось достатньо. Так одного разу ведучий Максим Узол ледве не поставив під загрозу зйомки – не по своїй волі хлопець потрапив у лікарню.

– Все відрядження, до та навіть після нього ми приймали таблетки від малярії, від яких страшенно погіршувалося самопочуття, – розповідає він. – На кожного ці препарати впливали по-різному – у мене повністю відмовляла пам’ять. Наприкінці речення я забував, що говорив напочатку. До всього постійно хотілося в туалет. І найгірше в даній ситуації, що день прийому, бувало, припадав на день зйомок.

12 країн, загроза малярії та безсонні ночі: Новий канал запускає реаліті «У кого більше?»

Як налаштуватися на материнство: 5 порад вагітним від ведучої Нового каналу

Одного разу ведучий не зміг пересилити себе та не закінчив роботу. Попри таблетки, йому було зле ще й від ангіни, від якої температура піднялася до 40 градусів.

– Ми знімали тоді бої півнів на Мадагаскарі, – пригадує Максим Узол. – Було спекотно та дуже людно. Доводилося перекрикувати всіх. А горло боліло так, наче проковтнув кактус. Важко було навіть вимовити «ей». І в якийсь момент я не витримав і сказав режисеру: «Вибач, але мені потрібно у лікарню».

Найбільші пригоди розпочалися уже по приїзді в медзаклад, каже Максим.

– Щоб ви розуміли, лікарні на Мадагаскарі жахливі. Тому ми поїхали в найкращий приватний медзаклад, – уже з посмішкою пригадує ведучий «У кого більше?» – проекту, який незадовго покаже Новий канал. – Але його місцезнаходження мене дуже схвилювало – двоповерхова будівля стояла поміж закинутих гаражів. Хоча всередині все виглядало нормально. Та найцікавіше почалося, коли я вже сидів на прийомі у лікаря. Той дав мені термометр, аби поміряти температуру. І в цей момент забіг ще один медик і попросив термометр для свого пацієнта. Виявилося, той у них – один на всю лікарню. Така ж ситуація повторилася і з фонендоскопом.

Зараз Максим Узол пригадує цю історію зі сміхом. Хоча той день, зізнається, був одним із найжахливіших за всю його поїздку в Африку. Та найбільше, про що зараз шкодує ведучий, що вони не фільмували всіх цих моментів. Бо всією командою хвилювалися за його самопочуття.

Не пропустіть прем’єру проекту «У кого більше?» – вже 31 серпня на Новому каналі!