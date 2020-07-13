Якщо вам набридли Одеса, Затока і Львів, пропонуємо відкрити для себе не менш красиві місця в Україні з ведучими Нового каналу Олею Манько та Максимом Узолом

Поки кордони з більшістю країн залишаються закритими через пандемію коронавірусу, варто скористатися моментом і краще пізнати рідну країну. Найчастіше для подорожей Україною люди обирають Одеську та Львівську області, хоча в інших частинах країни можна насолодитися не менш гарними пейзажами.

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Базальтові стовпи, пляж із блакитною водою і острів у формі серця в Рівненській області – лише частина вражаючих локацій, які знайшли Оля Манько та Максим Узол, подружжя мандрівників і ведучих проекту «У кого більше?», який Новий канал презентує вже цієї осені.

– Рівненська область дуже недооцінена щодо її краси. Але дороги – це щось. Ми їхали і молилися… Постійно замислювалися, може, даремно вирушили саме в цю область? Але місця, які ми там побачили, однозначно варті того, – зізналися Оля і Максим.

Локація: село Базальтове, Костопільський район

– Це дуже «кіношна» місце з марсіанськими, неземними пейзажами. Тут знімають і кліпи, і фільми, зокрема, український фільм «Поводир», – поділилася враженнями ведуча Нового каналу Оля Манько. – І вода тут блакитна, як на Мальдівах! Як це взагалі можливо?

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Найпопулярніше місце в заказнику «Базальтові стовпи» – озеро, в центрі якого є невеликий острівець базальту у формі серця. Місцеві прозвали його островом кохання. Сюди приїжджають скупатися, сходити на пікнік і насолодитися неймовірним видом. До речі, непогана альтернатива Одесі чи Затоці.

– Цікавий факт про гордість за нашу країну: на площах Парижа, Лондона, Відня, Варшави лежить бруківка, зроблена саме з рівненського базальту, – каже Оля.

Дізнатися більше про красиві локації Рівненської області ви можете у свіжому відео від Олі та Максима на YouTube-каналі «КАМОН».